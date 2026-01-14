Uno Entre Rios | Ovación | Sionista

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Tras analizar la cuestión económica el Centro Juventud Sionista y el CUSE anunciaron que formarán parte de la tercer categoría del básquet argentino.

14 de enero 2026 · 09:30hs
Sionista competirá en el ámbito nacional.

Prensa Sionista

Sionista competirá en el ámbito nacional.

Entre Ríos tendrá dos nuevos representante en la temporada 2026 de la Liga Federal de Básquet. Se trata del Centro Juventud Sionista y Urquiza de Santa Elena, quienes anunciaron que harán uso del derecho de competir del certamen organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).

Los elevados incremento para formar parte del certamen generaron incertidumbre. De hecho seis de los 12 equipos entrerrianos que conquistaron una plaza en la tercer categoría del baloncesto argentino oficializaron la renuncia del lugar obtenido de manera deportiva. El elenco paranaense y el conjunto del norte provincial evaluaron minuciosamente la cuestión económica para lugar anunciar su participación en el certamen nacional.

Leandro Paredes, la figura, capitán y referente de Boca.

Boca disputa su primer amistoso ante Millonarios

Esta es la tercera ocasión que Agustín Asmu se encuentra compitiendo en el Viejo Continente.

Agustín Asmu paletea desde Portugal

El comunicado de Sionista y Urquiza

A través de las redes sociales Sionista confirmó su presencia en la Liga Federal.

“Luego de evaluar costos, el Centro Juventud Sionista se complace en confirmar su presencia en la Liga Federal 2026. Esta decisión se tomó con responsabilidad y analizando todos los matices de afrontar una competencia de esta envergadura. Próximamente, brindaremos más información acerca del armado del plantel y el comienzo de la pretemporada. Sionista dice presente".

Vamos nosotros!”

Por su parte, desde el Club Urquiza de Santa Elena informaron que, por segundo año consecutivo, tendrán rodaje a nivel nacional.

"Pese a la incertidumbre económica y logística que implica esta Liga Federal, tercera categoría del básquet argentino, y luego de un análisis minucioso, el Club Urquiza confirma su participación por segunda vez consecutiva, cumpliendo con el compromiso asumido con sus hinchas, socios, auspiciantes, y fundamentalmente con los jugadores que eligieron defender estos colores y que, a través de este esfuerzo, llevan el sustento a sus hogares".

"Por todo ello, invitamos a todos a subirse a este nuevo desafío y a acompañar una vez más a nuestra querida institución".

Los elencos entrerrianos que renunciaron su plaza y los que confirmaron su presencia en la Liga Federal 2026

Para competir en la próxima temporada de la Liga Federal de Básquet los clubes deberán pagar 4 millones de pesos. El nuevo monto tasado por la CABB significa un incremento del 60 por ciento respecto a la pasada temporada que cristalizó los ascensos de Central Entrerriano de Gualeguaychú y Santa Paula, de Gálvez donde el costo fue de 2.500.000 pesos. Mientras que en 2024 el arancel valió 1.000.000 de pesos.

Nota relacionada: Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

La fecha de vencimiento del pago de arancel es hasta el 23 de enero, por lo cual, los clubes más ajustados a sus presupuestos analizan que determinación tomarán.

Dentro de este escenario, los elencos entrerrianos que confirmaron su presencia son: Sionista, Recreativo, Quique, Urquiza de Santa Elena y La Armonía de Colón.

Los elencos que renunciaron a la plaza son: Regatas Uruguay, Sportivo San Salvador, Atlético BH de Gualeguay, Ferro de San Salvador, Santa Rosa de Chajarí y Peñarol de Rosario del Tala.

Sionista Urquiza Liga Federal Confederación Argentina de Básquetbol
