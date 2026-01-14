Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Tras analizar la cuestión económica el Centro Juventud Sionista y el CUSE anunciaron que formarán parte de la tercer categoría del básquet argentino.

Entre Ríos tendrá dos nuevos representante en la temporada 2026 de la Liga Federal de Básquet. Se trata del Centro Juventud Sionista y Urquiza de Santa Elena, quienes anunciaron que harán uso del derecho de competir del certamen organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).

Los elevados incremento para formar parte del certamen generaron incertidumbre. De hecho seis de los 12 equipos entrerrianos que conquistaron una plaza en la tercer categoría del baloncesto argentino oficializaron la renuncia del lugar obtenido de manera deportiva. El elenco paranaense y el conjunto del norte provincial evaluaron minuciosamente la cuestión económica para lugar anunciar su participación en el certamen nacional.

El comunicado de Sionista y Urquiza

A través de las redes sociales Sionista confirmó su presencia en la Liga Federal.

“Luego de evaluar costos, el Centro Juventud Sionista se complace en confirmar su presencia en la Liga Federal 2026. Esta decisión se tomó con responsabilidad y analizando todos los matices de afrontar una competencia de esta envergadura. Próximamente, brindaremos más información acerca del armado del plantel y el comienzo de la pretemporada. Sionista dice presente".

Vamos nosotros!”

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sionista Basquet (@sionistabasquet)

Por su parte, desde el Club Urquiza de Santa Elena informaron que, por segundo año consecutivo, tendrán rodaje a nivel nacional.

"Pese a la incertidumbre económica y logística que implica esta Liga Federal, tercera categoría del básquet argentino, y luego de un análisis minucioso, el Club Urquiza confirma su participación por segunda vez consecutiva, cumpliendo con el compromiso asumido con sus hinchas, socios, auspiciantes, y fundamentalmente con los jugadores que eligieron defender estos colores y que, a través de este esfuerzo, llevan el sustento a sus hogares".

"Por todo ello, invitamos a todos a subirse a este nuevo desafío y a acompañar una vez más a nuestra querida institución".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Urquiza Santa Elena (@basquetcuseoficial)

Los elencos entrerrianos que renunciaron su plaza y los que confirmaron su presencia en la Liga Federal 2026

Para competir en la próxima temporada de la Liga Federal de Básquet los clubes deberán pagar 4 millones de pesos. El nuevo monto tasado por la CABB significa un incremento del 60 por ciento respecto a la pasada temporada que cristalizó los ascensos de Central Entrerriano de Gualeguaychú y Santa Paula, de Gálvez donde el costo fue de 2.500.000 pesos. Mientras que en 2024 el arancel valió 1.000.000 de pesos.

La fecha de vencimiento del pago de arancel es hasta el 23 de enero, por lo cual, los clubes más ajustados a sus presupuestos analizan que determinación tomarán.

Dentro de este escenario, los elencos entrerrianos que confirmaron su presencia son: Sionista, Recreativo, Quique, Urquiza de Santa Elena y La Armonía de Colón.

Los elencos que renunciaron a la plaza son: Regatas Uruguay, Sportivo San Salvador, Atlético BH de Gualeguay, Ferro de San Salvador, Santa Rosa de Chajarí y Peñarol de Rosario del Tala.