Agustín Asmu paletea desde Portugal

El paranaense Agustín Asmu está radicado en la localidad lusa de Mirandela y se prepara para competir en importantes certámenes internacionales.

Agustín convive en una casa junto con otros seis chicos (argentinos, colombianos y cubanos) que también se entrenan en el Centro Internacional de Mirandela.

Esta es la tercera ocasión que Agustín Asmu se encuentra compitiendo en el Viejo Continente.

El pasado 31 de diciembre, el paranaense Agustín Asmu recibió una noticia que le permitió cerrar de la mejor manera el 2025. Había sido seleccionado por el cuerpo técnico de la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM) para competir en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, que se desarrollarán en Panamá desde el 12 al 25 de abril.

Si bien el joven deportista sabía que la posibilidad estaba, cuando se lo confirmaron le generó una inmensa alegría, ya que “tener la posibilidad de representar al país es algo muy lindo”.

Asmu, de 16 años, desde septiembre se encuentra viviendo en Mirandela, Portugal, donde juega para Alvito en la segunda división lusa. En el Viejo Continente permanecerá hasta finales de febrero, cuando regresará a Argentina.

Agustín Asmu se prepara para importantes desafíos

Agustín Asmu River Esta es la tercera ocasión que Agustín Asmu se encuentra compitiendo en el Viejo Continente. Gentileza Agustín Asmu

Luego de uno de sus entrenamientos, Agustín atendió el llamado de UNO.

“Estoy muy contento por esta posibilidad, así que ahora tengo que enfocarme y hacer las cosas bien para cuando llegue ese momento. Acá en Portugal cortamos por las fiestas y durante la primera semana de enero, pero el último fin de semana ya volvimos a la competencia. Esta es mi tercera experiencia acá, y trato de aprovecharla porque hay un mayor nivel de juego y eso hace que deba esforzarme para mejorar”, comentó.

El entrerriano tendrá una agenda cargada en esta primera parte del año, previo al certamen internacional en Panamá. En febrero y en marzo tendrá dos compromisos por el Circuito Mundial Juvenil. Del 10 al 13 de febrero jugará el WTT YC en Vila Real, Portugal; y del 4 al 7 de marzo competirá en el WTT YC en Buenos Aires.

“Son torneos por puntos similares a los ATP del tenis, en los que se ve un nivel muy bueno. Las competencias en Europa te dan más puntos que las de Sudamérica. El año pasado tuve mi primera experiencia y la disfruté mucho. Ahora estoy ansioso de que llegue el momento de volver a competir”.

Luego, del 23 al 29 de marzo, participará del Sudamericano de las categorías U15- U19 en Chapecó, Brasil. “Es otro certamen de muy buen nivel –explicó–. Para clasificar tuve que sumar puntos en unos torneos, así que trataré de llegar de la mejor manera a esta prueba”.

Su vida en Portugal

Asmu selfie Agustín convive en una casa junto con otros seis chicos (argentinos, colombianos y cubanos) que también se entrenan en el Centro Internacional de Mirandela.

Persiguiendo sus sueños, Agustín dejó la comodidad de su hogar en búsqueda de crecer en el tenis de mesa. Durante estos meses comparte la casa junto con otros chicos que también se entrenan en el Centro Internacional de Mirandela.

“Por suerte la convivencia es muy buena, porque somos todos de más o menos la misma edad y nos entendemos. Además somos latinoamericanos, así que entendemos nuestras costumbres y formas”, señaló.

“Al ser la tercera vez que estoy en Portugal ya me adapté bastante bien al idioma y las costumbres del lugar –acotó–. Al principio me costó un poco entender a la gente, pero fui aprendiendo y ahora puedo mantener una charla sin problemas, entendiendo y haciéndome entender”.

Además, Asmu destacó que si bien extraña un poco a su gente, se siente a gusto en la tranquilidad de Mirandela: “Estoy en una ciudad chica que está cerca de Oporto y me gusta que es muy tranquila. Por ahí extraño a mi familia, mis amigos y la calidez de la gente que tenemos en Argentina, pero estoy bien y sé que a finales de febrero estaré nuevamente en mi casa”.

Por otra parte, el paranaense se encuentra cursando la escuela secundaria y explicó que debió hacer algunos cambios para poder desarrollar paralelamente su carrera deportiva sin descuidar los estudios.

“Hasta segundo año cursaba de manera presencial en el Instituto Santa Teresita –comentó–. Después, con el tema de los viajes y demás, se me complicó por lo que me cambié al Instituto San Pablo de San Luis, que es una escuela virtual con la que puedo continuar con mis estudios”.