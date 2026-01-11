Uno Entre Rios | La Provincia | Diamante

Diamante sigue a puro folclore y jineteada en una fiesta única

El Festival de Jineteada y Folclore de Diamante vivió el sábado una gran noche con Sergio Galleguillo como artista principal. Este domingo llega Abel Pintos.

11 de enero 2026 · 15:41hs
Sergio Galleguillo se presentó el sábado ante una multitud en Diamante.

Sergio Galleguillo se presentó el sábado ante una multitud en Diamante.
La jineteada sigue entregando un espectáculo único en Diamante.

La jineteada sigue entregando un espectáculo único en Diamante.
Diamante Baila y otro show impactante en el Campo Lisardo Gieco.

Diamante Baila y otro show impactante en el Campo Lisardo Gieco.

La 54ª edición del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante vivió el sábado una gran noche con Sergio Galleguillo como artista principal en el escenario, mientras que este domingo se presentará Abel Pintos. El campo presentó 77 montas que le dieron nuevamente un marco espectacular a la "Reina de las Jineteadas".

Finalizado el desfile de agrupaciones tradicionalistas, el Campo Lisardo Gieco, recibió a las tropillas entabladas que volvieron a ser protagonistas en el Festival de Diamante. El público pudo observar un emocionante espectáculo donde se rinde homenaje a la tradición gaucha, que incluyó el despliegue de 23 tropillas.

El escenario abrió este sábado con el Ballet Emoveré y su interpretación del cuadro litoraleño inspirado en el folclore que compartimos con Brasil y Paraguay.

Seguidamente, los nuevos aires de música litoraleña trajeron al “Carlos Santa María” a la joven promesa del folclore paranaense Sofi Drei, con un repertorio variado, con chamamé, rasguidos dobles y chamarritas.

Luego, fue el turno de Canto del Alma, que por primera vez subió al escenario mayor y presentó un enérgico show, reafirmando su identidad folclórica y haciendo un repaso por sus temas clásicos y sumando nuevas interpretaciones.

Sergio Galleguillo se presentó el sábado ante una multitud en Diamante.

Sergio Galleguillo se presentó el sábado ante una multitud en Diamante.

El momento central de la noche fue la actuación de Sergio Galleguillo. el músico riojano desplegó su arte y encendió la jornada trayendo la chaya al Campo Martín Fierro, ante un público que no paró de ovacionarlo.

“Esa es la magia del folclore, unirnos, encontrarnos, porque la poesía nos va a salvar siempre, y la alegría también, y como vine a alegrarlos estamos de Fiesta”, sostuvo.

También estuvieron presentes Diamante Baila, el ballet que hace más de 40 años que enaltece nuestra fiesta gaucha. Con casi 300 parejas hicieron vibrar de emoción y orgullo al Campo Martín Fierro.

La noche del sábado tuvo también la participación del cantautor, compositor del género surero, Adrián Maggi. Este referente del folclore nacional, oriundo de San Andrés de Giles, llegó con su música y su poesía haciendo un repaso por su trayectoria de más de 35 años.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Pablo Spinetti y los del Tuyú que volvieron a Diamante con su bailanta chamamecera y chamarritera.

Nuevas Soberanas

Durante la jornada se realizó la elección de las nuevas soberanas del Festival. En esta oportunidad participaron 9 postulantes, representando a distintas agrupaciones tradicionalistas.

Melanie Hereñú, de la Agrupación “Nuestra Señora de Aránzazu” de Victoria, fue elegida como Paisana Nacional 2026; mientras que Angelina Ricle, de la Agrupación diamantina “Punta Gorda”, se consagró como Primera Paisana; y Ludmila Natalí Córdoba, de la Agrupación “La Sortija” de Diamante, Segunda Paisana.

La jineteada no para

Este sábado el Campo Lisardo Gieco recibió 77 montas, 41 en bastos y 36 en clinas.

Los ganadores de la noche fueron:

Bastos

1º Luis Gñazo, de J. B. Alberdi. Bs. As., en “La Cruz de Guerra” de Cugat.

2º- Luciano Rojas de Curuzú Cuatiá, en “La Segundera” de Velázquez.

3º - Lucas Pedernera de Villa Amancay Córdoba, en “La Crusada” de Palen.

4º- Enzo Carleriz de Maidana Chaco, en “La Sombrita” de Oggero.

Clinas

1º- Fernando Agüero de Mendoza, en “La Milonga” de Sosa.

2º- Oscar Lucero de Alvear. Sta. Fe, en “El Cachafas” de Althabe.

3º- Luis García de R. O. del Uruguay, en “La Sonsa” de Mendizabal.

4º- Guillermo Nadal de Montevera Sta. Fe., en “La Poca Vista” de Mendizabal.

Este domingo, Abel Pintos

En el escenario estará presentes: Abel Pintos, Los Musiqueros Entrerrianos, Milo, Gustavo Reynoso Trío, Bernardita Gutiérrez y el Ballet Lázaro Blanco; y las jineteadas en bastos y clinas.

