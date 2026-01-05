Diamante: incendio de gran magnitud afecta a la reserva natural Tierra Chaná.

Cuatro dotaciones de bomberos se encuentran desplegadas en la zona de Tierra Chaná, Diamante, para combatir un incendio de grandes proporciones.

Desde horas de la tarde, cuatro dotaciones de bomberos se encuentran desplegadas en la zona de Tierra Chaná para combatir un incendio de grandes proporciones en la reserva natural ubicada en Diamante , en la zona de los exterrenos del Ejército Nacional.

Aunque aún no se disponen de datos precisos sobre sus causas o el alcance de los daños, las imágenes del lugar dan cuenta de la gravedad de la situación. Las autoridades han emitido un llamado urgente a la población: no acercarse a la zona afectada y dejar vía libre a los camiones de bomberos que se movilizan por la ciudad, para garantizar un acceso rápido y sin obstáculos al lugar del incendio.

Las imágenes del lugar, difundidas a través de redes sociales, dan cuenta de la gravedad de la situación, con columnas de humo visibles desde varios puntos de la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades no disponen de datos precisos sobre las causas que originaron el incendio ni sobre el alcance exacto de los daños materiales. La prioridad de los equipos de emergencia se centra en contener la propagación del fuego y proteger las estructuras cercanas al foco ígneo.