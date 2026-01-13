Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú Una mujer policía sufrió un disparo accidental en un pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú. Se encuentra fuera de peligro y se investigan las causas. 13 de enero 2026 · 15:11hs

Una mujer policía se disparó accidentalmente en un pie este martes por la mañana dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú. El hecho ocurrió en uno de los baños del edificio.

Desde la Jefatura Departamental confirmaron que la mujer no corre peligro. "Está bien, asustada pero bien", manifestaron. Asimismo, indicaron que se encuentra en investigación el motivo del disparo accidental.

En ese marco, se busca determinar si el hecho se produjo por un desperfecto en el arma o por un error humano en su manipulación. Actualmente, la funcionaria se recupera en el Hospital Centenario.