Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

El 54° Festival de Jineteada y Folclore de Diamante tuvo el viernes la presentación estelar de Jorge Rojas. Además, en el campo hubo 70 montas.

El Ballet Diamante Baila volvió a pintar de celeste y blanco el Campo “Lisardo Gieco”, con casi 600 integrantes.

El Festival de Diamante comenzó con todo luego de la suspensión del jueves.

La segunda noche (la primera de manera oficial tras la suspensión del jueves) del 54° Festival de Jineteada y Folclore de Diamante tuvo el viernes la presentación estelar de Jorge Rojas. El artista mostró sobre el escenario un repertorio que recorrió sus clásicos de siempre y sumó reversiones que invitaron a la participación del público.

A lo largo del espectáculo, los asistentes acompañaron las canciones con palmas y baile, generando un clima festivo que se mantuvo durante toda la presentación.

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Rojas se mostró muy agradecido por la convocatoria. “Tengo recuerdos hermosos de este lugar, es un festival que prácticamente nos vio nacer. Cada vez que sentimos el llamado de Diamante nos alegra muchísimo, es un gusto, de verdad, porque a lo largo de los años uno va ganando afectos, cariños. Y los lugares se vuelven especiales por eso, por los sentimientos. Y este es un lugar muy querido para mí”, expresó.

Festival de Diamante 4 Jorge Rojas agradeció el acompañamiento del público. Prensa Oficial

Por otra parte, el músico diamantino Valentín Fernández cumplió su sueño de presentarse en el Festival, abriendo el escenario mayor “Carlos Santa María”. El joven ofreció un repertorio bien litoraleño, con chamarritas, chamamés y rasguidos doble.

La danza se hizo presente con el Ballet Ancát y un cuadro norteño titulado “Seamos danza”, del grupo infantil y juvenil. Este grupo es dirigido por Camila Correa y Facundo Farías, está integrado por bailarines de distintas edades. “Ancát es un vocablo en lengua chaná que significa alma o interior. Aquello que los bailarines sacamos a relucir cuando danzamos”, explicaron.

Seguidamente, fue el turno de Las Voces de Montiel, el reconocido conjunto diamantino que tiene más de 45 años llevando la música entrerriana a los escenarios mayores, cantándole a la provincia, a su gente y sus paisajes montieleros, presentó su show con temas que forman parte del cancionero entrerriano, y estuvieron acompañados por bailarines integrantes del Sisame.

A continuación, el escenario mayor recibió por primera vez a Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina. El acordeonista, guitarrista, cantante, autor y compositor llegó desde Paso de los Libres, mostrando la esencia del Chamamé, orgulloso de su origen, sinónimo de identidad y pasión por el género.

El Ballet Diamante Baila volvió a pintar de celeste y blanco el Campo “Lisardo Gieco”, con casi 600 integrantes, que van desde los 14 a los 60 años, y al grito de ¡Viva la Patria!, demostró con orgullo y emoción cómo se vive la danza en Diamante.

Festival de Diamante El Ballet Diamante Baila volvió a pintar de celeste y blanco el Campo “Lisardo Gieco”, con casi 600 integrantes. Prensa Oficial

La noche cerró bien arriba de la mano del conjunto Mi Sueño Chamané. Los diamantinos trajeron el sapucay y la bailanta chamamecera al encuentro.

La Reina de las Jineteadas

El Campo “Lisardo Gieco” recibió este viernes 78 montas, 40 en bastos y 38 en clinas. Los ganadores de la noche, fueron:

Bastos: 1°) Ángel de los Santos de Ranchos , Buenos Aires, en “El Bandido” de Simo; 2°) Damián Cardoso de Marcos Juárez, Córdoba, en “El Cacique” de Althabe; 3°) Matías Conde de Colonia Belgrano, en “La Griga” de Perret; 4°) Pedro Mussin de San Cristóbal, Santa Fe, en “La Deseada” de Pape.

Clinas: 1º) Félix Señorina de República Oriental del Uruguay, en “El Alcon Blanco” de Perret; 2º) Franco Izaguirre de Ibicuy, en “La Moderna” de Cugat; 3º) Valdimir Cáceres de Chajarí, en “La Tumbera” de Cugat; 4º) Diego Perdomo de Feliciano, en “El Mosquito” de Cugat.

La programación del sábado

Este sábado 10 se realizará el Desfile de Agrupaciones Tradicionalistas por las calles de la ciudad. También habrá presentación, entrevero y demostraciones de Tropillas Entabladas, y será la Elección de la Paisana Nacional.

En el escenario estarán Sergio Galleguillo, Canto del Alma, Adrián Maggi, Pablo Spinetti y Los del Tuyú, Sofi Drei, Diamantinos, Diamante Baila y Ballet Emoveré.