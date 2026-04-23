Día Mundial del Libro: el lugar de la lectura en la vida cotidiana

Cada 23 de abril, se conmemora el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, una fecha impulsada por la UNESCO

Cada 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, una fecha impulsada por la UNESCO que invita a volver sobre una práctica tan cotidiana como decisiva: la lectura. No se trata solo de una celebración simbólica, sino de una oportunidad para revisar el lugar que ocupan los libros en la vida social, cultural y educativa.

La elección del día no es casual. El 23 de abril de 1616 murieron Miguel de Cervantes y William Shakespeare, dos nombres centrales de la literatura universal. La coincidencia funciona como punto de partida para pensar en la dimensión histórica de la escritura, pero también en su vigencia.

En un contexto atravesado por la inmediatez, las pantallas y la fragmentación de la atención, la lectura aparece muchas veces relegada. Sin embargo, lejos de perder valor, adquiere nuevos sentidos. Leer es una herramienta de formación, de acceso a la información y de construcción de pensamiento crítico. En ese sentido, el libro sigue siendo un soporte clave para la circulación de ideas.

Protección de la obra

La fecha también pone el foco en el derecho de autor, un aspecto central para quienes producen contenidos. Garantizar el reconocimiento y la protección del trabajo intelectual no es un detalle menor: implica sostener una cadena que incluye a escritores, editores, traductores y trabajadores de la cultura. Sin ese resguardo, la producción cultural se vuelve más vulnerable.

En ese marco, la discusión sobre el acceso a los libros también cobra relevancia. El precio de los ejemplares, la distribución desigual y las limitaciones económicas condicionan el vínculo con la lectura. Frente a eso, las bibliotecas públicas, populares y escolares cumplen un rol central: acercan materiales, generan comunidad y sostienen espacios de encuentro que exceden lo estrictamente literario.

Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías abrieron otras formas de leer y producir contenidos. Libros digitales, audiolibros y plataformas virtuales ampliaron el alcance, aunque también plantean desafíos en términos de derechos, circulación y sostenibilidad de la industria editorial. La convivencia entre lo impreso y lo digital ya no es una tensión, sino una realidad que redefine hábitos y consumos culturales.

En ese escenario, la tarea de mediadores (docentes, bibliotecarios, gestores culturales) resulta clave. Son quienes habilitan el primer contacto, sugieren recorridos posibles y sostienen el interés en contextos donde la oferta de estímulos es permanente. La lectura, en muchos casos, se construye en ese vínculo.

También aparece una dimensión menos visible pero igual de importante: el tiempo. Leer requiere pausa, atención y disponibilidad, tres condiciones que no siempre están garantizadas en la vida cotidiana. Recuperar ese espacio implica, en algún punto, disputar sentido frente a la lógica de la inmediatez.

En Entre Ríos, como en otros puntos del país, el ecosistema del libro se sostiene en gran medida por el trabajo articulado entre editoriales independientes, bibliotecas, espacios culturales y el sistema educativo. Allí se juega buena parte del acceso a la lectura, especialmente en contextos donde las desigualdades atraviesan también el consumo cultural.

La pregunta, entonces, no es solo cuándo se celebra el libro, sino cómo se lo integra en la vida cotidiana. Fomentar la lectura no depende únicamente de campañas o fechas específicas, sino de políticas públicas sostenidas, del trabajo de mediadores culturales y del vínculo que cada lector construye con los textos.