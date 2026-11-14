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El Teatro Gualeguaychú reabre sus puertas

La celebración será el miércoles 18 de noviembre, a las 20, y participarán músicos, cantantes y academias de danza de la ciudad

14 de noviembre 2026 · 11:16hs
El Teatro Gualeguaychú reabre sus puertas

Después de un período de obras y restauración, el Teatro Gualeguaychú volverá a recibir al público con una gala artística que reunirá a músicos, cantantes y bailarines de la ciudad. La celebración será el miércoles 18 de noviembre, a las 20, en el histórico edificio ubicado en Urquiza 705, con entrada libre y gratuita y ubicación por orden de llegada.

El histórico Teatro Gualeguaychú celebra su reapertura con artistas locales

La propuesta, organizada por el Gobierno de Gualeguaychú, marcará el regreso de la actividad artística a uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad. La programación incluirá la participación de la Orquesta Infanto Juvenil Yaguarí Guazú, dirigida por Santiago Veronesi, junto al Coro de Niños de la Escuela Coral N.º 2. También acompañarán parte del repertorio Gustavo “Titi” Pauletti en bandoneón y Emilio Benetti en canto.

La gala contará además con la presentación del tenor Gabriel “Gabucho” Hernández y cuadros coreográficos de distintas academias e institutos de danza locales. Entre las instituciones participantes estarán Estudio Arte Fusión, Academia Natalia Miño Raffo, Academia de Danzas Agustina Guimera, Ysis Instituto de Danzas, Recrearte, Academia de Danzas Impacto, Instituto de Danzas Silvia Marchesini, Kuality, Jess Escuela de Baile, Instituto de Danza Doello Ruth Stefanía, Estudio de Danzas Elisa Zonis y Academia Pamela Rodríguez.

La reapertura también permitirá conocer los trabajos realizados en el edificio, declarado Monumento Histórico Nacional en 1997. La intervención principal fue la reconstrucción integral del piso de la sala, que había sufrido un hundimiento parcial en junio de 2025 debido al deterioro de los soportes de madera afectados por una plaga.

Las tareas incluyeron la colocación de 37 nuevas vigas estructurales y la recuperación de más del 80 % de las tablas originales de pinotea, que fueron tratadas y recolocadas. También se restauraron las butacas y el alfombrado, se realizaron trabajos de pintura y reparación de paredes, zócalos y escenario, y se intervino la fachada, la herrería artística y la marquesina.

Para que más vecinos puedan acompañar la celebración, se instalará una pantalla en el frente del teatro y la gala también se transmitirá en directo por los canales oficiales del Gobierno municipal.

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Teatro Gualeguaychú artistas
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