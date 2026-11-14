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Carnaval con Todos vivió una noche de inclusión y festejo en Gualeguaychú

La segunda edición de Carnaval con Todos se realizó en el Corsódromo José Luis Gestro y reunió a estudiantes de distintas instituciones educativas

14 de noviembre 2026 · 10:57hs
Carnaval con Todos vivió una noche de inclusión y festejo en Gualeguaychú

Carnaval con Todos vivió una noche de inclusión y festejo en Gualeguaychú

El Corsódromo José Luis Gestro de Gualeguaychú se llenó de música y baile con la segunda edición de Carnaval con Todos, una propuesta que reunió a estudiantes de distintas instituciones educativas en una celebración donde la inclusión y la participación fueron protagonistas.

El Corsódromo de Gualeguaychú recibió una nueva edición de Carnaval con Todos

La apertura estuvo encabezada por el intendente Mauricio Davico, quien realizó el tradicional corte de cinta junto a directivos y representantes de las instituciones organizadoras. También participaron la viceintendenta Julieta Carrazza, funcionarios municipales y concejales. Durante la ceremonia se compartieron las salutaciones del gobernador Rogelio Frigerio y una carta de la diputada provincial Lorena Arrozogaray, quien destacó el trabajo de las comunidades educativas y recordó la Declaración de Interés Legislativo que impulsó para acompañar el proyecto.

Luego del acto inaugural comenzó el desfile, que mostró el resultado de meses de trabajo colectivo. Con vestuarios confeccionados especialmente para la ocasión, instrumentos y coreografías, los estudiantes llevaron sus propuestas a la pasarela y compartieron con el público una experiencia artística construida desde las aulas.

La temática de esta edición se denominó “Una Noche” y propuso reflexionar sobre la relación de las personas con la virtualidad y las distintas formas de enseñar y aprender. La puesta incluyó expresiones musicales y coreográficas, además de dos canciones originales, “Latidos” y “Una Noche”, compuestas especialmente para el proyecto.

La accesibilidad fue otro de los ejes centrales de la celebración. El espectáculo incorporó interpretaciones en Lengua de Señas Argentina y la denominada Tribuna Activa, un espacio destinado a que las personas que no pueden recorrer la pasarela también puedan participar de las coreografías y disfrutar de la propuesta.

Carnaval con Todos nació como un proyecto educativo y sociocomunitario en el ámbito de la Educación Integral, a partir del deseo de un estudiante de participar del carnaval. Con el compromiso de docentes y familias, aquella iniciativa comenzó a crecer hasta concretar su primera edición en noviembre de 2025.

Desde entonces, la preparación del desfile se convirtió en una experiencia de aprendizaje compartido. Los estudiantes participan en la confección de vestuarios, la elaboración de instrumentos y los ensayos, integrando estas actividades a los contenidos educativos y fortaleciendo los vínculos entre las instituciones y sus comunidades.

El Gobierno de Gualeguaychú acompañó esta segunda edición mediante un trabajo articulado entre la Secretaría de Desarrollo Humano y distintas dependencias municipales, junto a las instituciones organizadoras.

El cierre musical estuvo a cargo del cantante El Brodi, que se sumó a una noche en la que los estudiantes fueron los grandes protagonistas. Así, Carnaval con Todos volvió a demostrar que el carnaval también puede ser un espacio de encuentro, expresión y participación, donde cada persona tiene la oportunidad de mostrar lo que sabe hacer y sentirse parte de una celebración colectiva.

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carnaval con todos Corsódromo Gualeguaychú
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