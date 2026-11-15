Entrevista con Alejandra Peñalba, artista plástica. La luz y la sombra de su papá Hugo Peñalba. Detenerse, observar y pintar.

Alejandra Peñalba: "Aprendí mucho de mi papá, y fue maestro, compañero y amigo".

La artista plástica Alejandra Peñalaba reseñó su formación junto a su padre, Hugo, y enfatizó en la influencia que tuvo en su estilo figurativo, del cual el artista fallecido hizo su característica durante su larga trayectoria al pintar lugares icónicos de la capital provincial.

—En Paraná, barrio Francisco Ramírez, calle Mandisoví, donde viví hasta los nueve años, luego en San Agustín, en calle Acebal, hasta los 23 años, y vivo en calle Monte Caseros.

—¿Cómo era aquel barrio por entonces?

—Recuerdo la barranca y la escalera, por la cual subíamos para ir por avenida Rivadavia hacia la escuela. Calles de tierra y casas humildes construidas por las propias familias. La de mi mamá, que era de mi abuela, la construyeron ellos.

LEER MÁS: Sebastián Puig: "A los 26 años, por la enfermedad, pensaba que no llegaría a los 50"

—¿Qué se veía cuando salías?

—Casitas humildes y muchos chicos jugando. Era gente muy solidaria, con fuertes lazos que hasta hoy perduran.

—¿Qué visión del centro tenías?

—Cercana, porque siempre circulábamos por la zona del parque y la iglesia, un espacio que trato de representar a través de mi pintura.

—¿A qué jugabas?

—Bicicleteábamos y trepábamos por la barranca con las compañeras de la escuela; al elástico, la payanga y nos hacíamos las bailarinas (risas).

—¿Qué materias te gustaban?

Alejandra Peñalba: "Aprendí mucho de mi papá, y fue maestro, compañero y amigo".

—Matemáticas, Plástica, Música, Lengua y Literatura, y Mecanografía.

—¿Desarrollaste alguna afición?

—Me inscribía en las maratones de la escuela.

—¿Cómo te resultó el cambio de barrio?

—En barrio Ramírez vivíamos con mi abuela, así que fue algo más independiente.

Pintar para vender

—¿Sentías una vocación?

—De niña no, pero en la secundaria hablábamos, y con parte de mi familia, de seguir abogacía e hice casi un año pero no era lo mío. Si no era abogacía, era ciencias económicas. Pero me quedé con mi viejo, en el taller de dibujo y pintura que inauguró en 1999, en uno de los locales de donde hoy es Coto. Antes tuvo un espacio en Spar, de calle España, donde exhibía las obras.

—¿Por qué elegiste abogacía?

—No sé qué pasó (risas)… me gustó e hice amigas, hoy recibidas.

—¿Cómo elaboraste la decisión de vivir del arte?

—En aquel tiempo tener un hijo profesional era lo que querían. Mi papá siempre me dijo que si me dedicaba al arte, en muchos lugares iba a tener que bajar la cabeza y seguir hacia adelante, porque es difícil, más allá de tener un apellido, y hay que remar mucho.

—¿Pensaste en dejar?

—Nunca; di clases de Artes Visuales durante bastante tiempo en la Escuela Paracao hasta que decidí que el taller era lo mío, porque tenía a mi bebé.

—¿Una clave que sostuviste para convertirlo en profesión?

—No salirme del eje y mantenerme siempre en lo que quiero, que es representar nuestro paisaje. Como mi papá se dedicó a la venta porque vivía del arte, creo que la clave es estar activo en el ambiente y mostrarse. Tengo claro que lo que pinto quiero venderlo.

Lo cotidiano y lo figurativo

—¿Qué actividad laboral desarrollaban tus padres?

—Mi papá, artista plástico, desde los nueve años, cuando comenzó con la pintura, hasta los 70, y mi mamá trabajaba en el casino del Hotel Mayorazgo. Ella fue un sostén total para él, porque siempre acompañó en todo sentido, más allá de trabajar. A lo último, fue su maestro y descubrió su faceta artística, aunque quedó ahí. Siempre la invito al taller pero ya cerró esa etapa.

—¿Qué presencia del arte había en tu cotidianeidad?

—Nací con él en sus brazos mientras pintaba y me daba la mamadera; siempre lo observé detalladamente en su forma de expresar las líneas, el boceto de alguna casa y lo referido a la pintura. También al lápiz, porque dibujaba. Tenía una mesa con sus pinturas, un atril y un bastidor de chapadur en su habitación.

—¿Sólo observabas o te proporcionó algún conocimiento formal?

—Estuve con él 25 años. Me impresionaba la luz y la sombra que le daba a los elementos. Cuando fui grande comencé a preguntarle, respetando su espacio. Y en 2011 me inscribí en la tecnicatura de la Facultad de Arte, donde además aprendí cerámica, grabado y escultura, aunque lo mío siempre fue la pintura.

—¿Qué corrientes y artistas te atrajeron cuando estudiaste?

—Lo figurativo siempre me llamó la atención. Da Vinci me influyó mucho y mi papá pintaba cuadros de él, como La última cena, de 2m x 1.5 m, que lo tengo en mi casa y observo todos los días. Pero no me he quedado en una sola línea, por la mutación que va teniendo el arte.

Arte, oficio y trabajo

—¿Qué rescataste al tener más comprensión sobre la obra de él?

—La luz es un detalle que siempre me llamó la atención, lo cual trato de hacer, porque es lo que da forma al elemento, aunque hay que diferenciar entre el óleo, con el cual trabajó toda la vida, el acrílico y la acuarela. El aguarrás corre por mis venas, ya que el óleo y el empaste con espátula es una de las técnicas con la que mejor me llevo. Cada capa agregada hace que se vea diferente y más real.

—¿Cómo era el trabajo diario de tu papá?

—Impecable: se levantaba y pintaba; se acostaba, descansaba y al otro día continuaba. Lo recuerdo pintando los 25 de diciembre, 1 de enero, feriados y domingos. Sólo se dedicaba al arte, más allá de sus momentos con la familia, y tenía un horario, para no estresarse. Tenía una discapacidad física, así que necesitaba una persona que lo ayudara y por eso fue un orgullo hacerlo.

—¿Qué lo inspiraba?

—En los últimos años se dedicó a representar los paisajes y colores de Paraná, del río, las barrancas y el atardecer. Recorríamos juntos y me decía que observara y retuviera si algo me gustaba, con lo cual aprendí a detenerme y observar, y transmitirlo en un lienzo.

—¿Fue autodidacta?

—Sí; aunque a los diez años hizo una formación con las hermanas Palermo, en calle 25 de Junio, quienes le enseñaron a pintar. Mi abuelo también dibujaba; era embarcado y hacía dibujo técnico.

—¿Hay una obra de él que todavía te resulte atractiva?

—Sí, en mi casa y en la de mi mamá tenemos varias de sus obras. Tengo las del parque (Urquiza) y de la costa, y no hay un día en que no me ponga frente a esos cuadros y los observe, porque sigo aprendiendo de los detalles. También los veo y me transportan a ese tiempo, porque las hizo mientras estaba con él. Recuerdo los detalles de las pinceladas y el movimiento de la espátula.

Maestro, compañero y amigo

—¿Dibujabas?

—No, ni siquiera en la escuela, aunque me inscribí en los talleres de arte de la secundaria; no era algo innato pero me llamaba la atención.

—¿Cómo se desarrolló la relación artística con tu papá durante tantos años?

—Fue mi maestro, compañero y amigo, por tantas horas compartidas. Fue muy gratificante, porque aprendí mucho de lo que sabía. Era muy inteligente.

—¿Qué características tuvieron esos primeros talleres?

—Tenía cuatro carpetas de dibujo, una para cada año, de cuando él aprendió, lo cual se iba intercalando con la pintura. El dibujo es la base de la pintura, en lo figurativo, a lo cual luego se le agrega el tono. Yo era asistente y a la vez alumna. Todavía conservo esas carpetas, corregidas por él, y las presento en mis talleres.

Lo figurativo y el legado

—¿Nunca discutieron?

—No, porque era una persona que nunca tuvo conflictos y en mi casa no existía la discordia. No tengo recuerdos de que nos haya retado.

—¿No te has animado a correrte de lo figurativo y explorar otras corrientes ?

—Crecí con eso; más lo realizaba y más me llamaba la atención. Me gusta representar lo que veo, aunque no igual, y que el espectador se vea representado por lo que expresé. Estoy buscando desfigurar un poquito el paisaje, para no hacer una copia fiel, aunque sin ir a lo abstracto, porque no estaría cómoda. Y más allá del óleo estoy incorporando otras técnicas para trabajar con la pintura asfáltica y otras texturas, que invitan a tocar la obra. Mi mamá me dijo respecto a mi viejo que recién a los 70 años le dijo que estaba preparado para desfigurar, cuando pasó toda su vida pintando. No pudo realizarlo, así que pienso si lo mío es por ahí, como continuar un legado, con mi estilo.

—¿Cómo es tu proceso al momento de pintar?

—Hago un boceto, elijo la paleta de colores y las dimensiones, y mentalmente vas imaginando cómo quedará. Al ser figurativo trato de marcar líneas y ubicar los elementos para que me lleven a los tonos. Depende de las dimensiones: si son muy grandes, sólo líneas, horizonte y marcar los elementos, para buscar el proceso, que lleva tiempo, más en el óleo, por el secado de las distintas capas. Aunque hoy hay recursos para acelerarlo, lo que facilita el trabajo cuando son pedidos.

—¿Cuáles son las claves para trabajar con óleo?

—Las capas superpuestas, ya que a medida que son más, más real queda. También la transparencia, y el juego de luces y sombras.

—¿Cuándo lograste un estilo propio?

—Estoy en esa búsqueda, que no es fácil, en los últimos años, porque desde que comencé a pintar siempre fue figurativo y estando en la facultad tampoco me fui de esa línea.

—¿Tuviste buenos formadores allí?

—Sí, profesores de Dibujo espectaculares como Claudio Osán, a quien admiro, y Sergio Damonte.

Alejandra Peñalba: "Aprendí mucho de mi papá, y fue maestro, compañero y amigo".

Individualismo y vidrieras

—¿Qué apreciación hacés del panorama local?

—El artista de por sí es muy individualista y si hacemos algo colectivo es cuando invitamos a otro. Hay muchos egos y mezquindad, y siempre existirá, porque el estilo y el proceso es individual, y cada uno tiene que hacerlo. Estamos trabajando con un grupo en un proyecto de vidrieras con arte, para que distintos artistas de la zona, más que nada los emergentes, puedan mostrar lo que hacen y no esperar un año para poder ingresar a un museo o exposición. Igualmente hay público que no ingresa a un centro cultural, así que puede encontrar una pintura o cerámica en la calle.

—¿Qué nivel de desarrollo tiene el proyecto?

—Comenzamos hace poco y estamos en una prueba piloto, con una comunidad de artistas bastante importante. Queremos observar y evaluar el resultado en cuanto al comercio, la vidriera, el espectador y el artista, y sobre esa base agregaremos más comercios y artistas.

“No se necesita ser niño para aprender a pintar”

Peñalba se refirió a las distintas edades y motivaciones de quienes se inician en el aprendizaje del dibujo y la pintura, descartando que exista alguna limitación para iniciar el proceso.

—¿Qué dificultades presentan quienes se inician actualmente en la pintura?

—Tengo tres chicos en el taller, de 11, 13 y 21 años, que son edades complicadas por el uso del teléfono, así que tratamos de sacarlos de la pantalla para que puedan expresarse a través del pincel y el lápiz. Es una lucha diaria, como sucede en la escuela y en mi casa, donde establecí un horario para el uso de pantallas.

—¿La motricidad fina está modificada por el uso intensivo del teléfono?

—No, al menos en los chicos que vienen acá no observo dificultades. Antes de pasar a la obra siempre charlamos y conocemos los materiales, y sobre esa base se expresan. Lo que sí sucede es que hay que despejar la mente, encontrarse y crear el espacio propio para esa expresión. Igualmente hay distintos tipos de alumnos, como los que se jubilan, quienes no tenían tiempo para hacerlo y lo hacen ahora; o a quienes se lo recomienda el médico como terapia, y otros que quieren aprender para vender.

—¿Qué le decís a quien nunca se animó?

—Que si le gusta expresarse con el lápiz o el pincel venga al taller, porque siempre se está a tiempo y no se necesita ser niño o adolescente. Se aprende sobre materiales, pinceles, soportes y pinturas, y desde el comienzo los guío en el proceso creativo. Tengo alumnas que ni siquiera sabían agarrar un pincel y hoy están fascinadas porque hicieron una obra. No hay edad para hacerlo: tengo alumnos de 90 años y algunos que comenzaron con mi papá y continúan conmigo.

—¿Qué es ser artista plástico en el mundo de la realidad virtual?

—No hay que asustarse con eso, más allá de que el arte digital avanzó mucho. Es una herramienta más que nos ayuda y hay que integrarla: se puede hacer un cuadro, obra o imagen, fotografiarla, digitalizarla y, por ejemplo, trasladarla a distintos objetos.

—¿Publicás contenidos?

—En la medida en que me da el tiempo (risas), en Facebook e Instagram, atelier.penalba, y en Whatsapp, 3434674040.