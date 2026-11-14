El Mercado Sud presenta una nueva Peña Folclórica

La cuarta edición se realizará este sábado 14 de noviembre, desde las 20. Habrá espectáculos en vivo, gastronomía, emprendedores y artesanos

El folclore, la gastronomía regional y la producción local se encontrarán este sábado en el Mercado Sud de Paraná, que celebrará la cuarta edición de su Peña Folclórica. La actividad comenzará a las 20, en la intersección de Presidente Perón y Villaguay, con entrada libre y gratuita.

La propuesta, impulsada por los puesteros del mercado con el acompañamiento de la Municipalidad, contará con las actuaciones de Noelia Telagorri y Lucho Quiñones, además de otros artistas. También habrá puestos gastronómicos, emprendedores y artesanos para disfrutar de una noche de música y encuentro.

Entre las propuestas se podrán encontrar quesos y salames entrerrianos, escabeches, miel, vinos regionales y orgánicos, empanadas y otras opciones para compartir. También participarán puestos de artesanías y bijouterie.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó el crecimiento de la iniciativa y su vínculo con la marca Sabores de la Feria, que acompaña el desarrollo de actividades culturales y artísticas en el espacio. Por su parte, el músico Lucho Quiñones adelantó que el repertorio recorrerá canciones del noroeste argentino, composiciones propias y clásicos del folclore, con una propuesta que invitará al público a sumarse al baile.