Uno Entre Rios | La Provincia | Rogelio Frigerio

Rogelio Frigerio impulsó la agenda exportadora y logística de Entre Ríos en Hamburgo

En su visita al Puerto de Hamburgo, Alemania, Rogelio Frigerio impulsó la agenda exportadora y logística de Entre Ríos en tierras alemanas.

24 de julio 2026 · 21:06hs
En su visita al Puerto de Hamburgo

En su visita al Puerto de Hamburgo, Alemania, Rogelio Frigerio impulsó la agenda exportadora y logística de Entre Ríos. 

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió las instalaciones del Puerto de Hamburgo, uno de los principales nodos logísticos del mundo y puerta de entrada para productos entrerrianos al mercado europeo. El objetivo fue fortalecer las oportunidades de exportación y analizar modelos de innovación que potencien el desarrollo de la provincia.

LEER MÁS: Hasenkamp: Rogelio Frigerio inauguró una planta que adhirió al RINI

La visita de Frigerio a Alemania

Durante su estadía en la ciudad germana, el mandatario mantuvo reuniones de trabajo con operadores portuarios, empresas líderes y especialistas en logística de alta tecnología. Los encuentros permitieron intercambiar experiencias sobre planificación y articulación público-privada para mejorar la competitividad provincial.

Un desperfecto en una de las bombas de captación de Toma Nueva de Paraná.

Paraná: trabajos en Toma Nueva redujeron la producción de agua potable

Tendencia a crecer tiene el río Uruguay y destacan que podría llegar a 11 metros en Concordia.

El río Uruguay podría ingresar al nivel de alerta en Concordia

La visita del gobernador formó parte del proceso de consolidación de vínculos institucionales y comerciales con Alemania que se vienen construyendo desde el inicio de la actual gestión.

Tras conocer de primera mano el funcionamiento logístico del puerto, Frigerio destacó el impacto que tienen en el territorio, subrayando que “los grandes puertos no transforman solamente a la ciudad donde están ubicados. Transforman regiones enteras”.

En ese sentido, el mandatario vinculó la experiencia de un puerto de Río como el de Hamburgo con el potencial de Entre Ríos, resaltando la importancia de aprovechar los puertos de agua dulce con los que cuenta la provincia. “En logística, el tramo más costoso del recorrido de un contenedor suele comenzar cuando deja el barco. Por eso, cuanto más lejos podamos transportar la carga por vía fluvial, más competitiva será nuestra producción”, explicó el gobernador.

Oportunidades en el mercado internacional

La agenda se dio en un contexto de creciente vinculación comercial, luego de la reciente exportación de miel entrerriana al Puerto de Hamburgo bajo el nuevo marco del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Frigerio señaló que este antecedente demuestra que el mundo ofrece nuevas oportunidades y que Entre Ríos debe estar preparada para consolidar su perfil exportador.

El interés de los operadores europeos se centró en el próximo dragado de la Hidrovía Paraná, un proceso en cuya planificación la provincia participa por primera vez en su historia.

El gobernador calificó esta etapa como una “oportunidad única para potenciar nuestras exportaciones, mejorar la infraestructura logística y generar más empleo de calidad en toda la región”.

Rogelio Frigerio Agenda Entre Ríos Hamburgo
Noticias relacionadas
banco entre rios y la sociedad rural gualeguay fortalecen el trabajo conjunto para acompanar al sector productivo

Banco Entre Ríos y la Sociedad Rural Gualeguay fortalecen el trabajo conjunto para acompañar al sector productivo

De buena cosecha: las bodegas que impulsan el negocio vitivinícola en Entre Ríos.

De buena cosecha: las bodegas que impulsan el negocio vitivinícola en Entre Ríos

Aprender un oficio. Es un incentivo para quienes se inscriben. 

La búsqueda de una salida laboral impulsó una inscripción récord en capacitaciones del CGE

pasion por el modelismo: se hara el fin de semana la exposicion que ya es un clasico en parana

Pasión por el modelismo: se hará el fin de semana la exposición que ya es un clásico en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Se reinauguró la sede de la Liga Paranaense de Fútbol

Se reinauguró la sede de la Liga Paranaense de Fútbol

Nahir Galarza pidió al STJ revisar su condena a prisión perpetua

Nahir Galarza pidió al STJ revisar su condena a prisión perpetua

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Ultimo Momento
Se reinauguró la sede de la Liga Paranaense de Fútbol

Se reinauguró la sede de la Liga Paranaense de Fútbol

Nahir Galarza pidió al STJ revisar su condena a prisión perpetua

Nahir Galarza pidió al STJ revisar su condena a prisión perpetua

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Racing ganó y Avellaneda fue una fiesta

Racing ganó y Avellaneda fue una fiesta

Rogelio Frigerio impulsó la agenda exportadora y logística de Entre Ríos en Hamburgo

Rogelio Frigerio impulsó la agenda exportadora y logística de Entre Ríos en Hamburgo

Policiales
Nahir Galarza pidió al STJ revisar su condena a prisión perpetua

Nahir Galarza pidió al STJ revisar su condena a prisión perpetua

Choque trágico en ruta 14: falleció un remisero de Gualeguaychú y hay varios heridos

Choque trágico en ruta 14: falleció un remisero de Gualeguaychú y hay varios heridos

Cayó un prófugo por homicidio agravado: lo detuvieron en un allanamiento y arrestaron a quienes lo ocultaban

Cayó un prófugo por homicidio agravado: lo detuvieron en un allanamiento y arrestaron a quienes lo ocultaban

Continuará con prisión preventiva el acusado de matar a un joven en el arroyo Antoñico

Continuará con prisión preventiva el acusado de matar a un joven en el arroyo Antoñico

Paraná: asesinaron a un hombre de un disparo en la cabeza en Villa Yatay

Paraná: asesinaron a un hombre de un disparo en la cabeza en Villa Yatay

Ovación
Racing ganó y Avellaneda fue una fiesta

Racing ganó y Avellaneda fue una fiesta

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Gimnasia de Mendoza le ganó a Central Córdoba y dio un paso clave en la lucha por la permanencia

Gimnasia de Mendoza le ganó a Central Córdoba y dio un paso clave en la lucha por la permanencia

Mariano Werner clasifica en La Plata

Mariano Werner clasifica en La Plata

Un difícil viernes para Franco Colapinto en Hungría

Un difícil viernes para Franco Colapinto en Hungría

La provincia
Rogelio Frigerio impulsó la agenda exportadora y logística de Entre Ríos en Hamburgo

Rogelio Frigerio impulsó la agenda exportadora y logística de Entre Ríos en Hamburgo

Paraná: trabajos en Toma Nueva redujeron la producción de agua potable

Paraná: trabajos en Toma Nueva redujeron la producción de agua potable

El río Uruguay podría ingresar al nivel de alerta en Concordia

El río Uruguay podría ingresar al nivel de alerta en Concordia

Banco Entre Ríos y la Sociedad Rural Gualeguay fortalecen el trabajo conjunto para acompañar al sector productivo

Banco Entre Ríos y la Sociedad Rural Gualeguay fortalecen el trabajo conjunto para acompañar al sector productivo

De buena cosecha: las bodegas que impulsan el negocio vitivinícola en Entre Ríos

De buena cosecha: las bodegas que impulsan el negocio vitivinícola en Entre Ríos

Dejanos tu comentario