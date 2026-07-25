Rosario del Tala: secuestran medio kilo de marhuana

Personal de la División Drogas Peligrosas Rosario del Tala, logró el secuestro de más de medio kilo de marihuana y detuvo a una mujer.

Personal de la División Drogas Peligrosas Rosario del Tala, logró el secuestro de más de medio kilo de marihuana y detuvo a una mujer.

Narcomenudeo. Personal de la División Drogas Peligrosas Rosario del Tala, logró el secuestro de más de medio kilo de marihuana y detuvo a una mujer.

En la tarde del viernes, personal de la División Drogas Peligrosas Rosario del Tala, logró el secuestro de más de medio kilo de marihuana y detuvo a una mujer.

El operativo en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 (Microtráfico) se realizó con colaboración del Grupo Especial dependiente de la Jefatura Departamental Tala.

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Como resultado del operativo, los efectivos lograron el secuestro de 509,8 gramos de flores de cannabis sativa (marihuana), además de desojos y tallos de la misma especie, $405.000 en efectivo, un teléfono celular y una balanza de precisión, elementos de interés para la investigación.

Asimismo, una mujer fue detenida, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de la ciudad de Rosario del Tala, a cargo de la doctora Silvina Cabrera, con intervención de la Unidad Fiscal, a cargo de la Dra. Laila Taleb, quienes continúan con las actuaciones correspondientes.

Este procedimiento es el resultado del trabajo investigativo desarrollado por la División Drogas Peligrosas Rosario del Tala, reafirmando el compromiso de la Policía de Entre Ríos en la lucha contra el narcomenudeo y la comercialización de estupefacientes en la provincia.