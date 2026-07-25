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Cubiertas: más de 260 tonerladas camino al reciclaje

El Municipio de Concepción del Uruguay trasladó cubiertas para su disposición final y continúa fortaleciendo la gestión integral de los residuos

25 de julio 2026 · 09:10hs
El Municipio de Concepción del Uruguay trasladó 260.460 kilogramos de cubiertas para su disposición final en Ceamse

El Municipio de Concepción del Uruguay trasladó 260.460 kilogramos de cubiertas para su disposición final en Ceamse
Cubiertas: más de 260 tonerladas camino al reciclaje

La Municipalidad de Concepción del Uruguay concretó el traslado de 260.460 kilogramos de neumáticos fuera de uso, equivalentes a más de 260 toneladas, para su disposición final, evitando su acumulación y reduciendo el impacto ambiental que generan.

Para llevar adelante esta tarea se realizaron 20 viajes en camión, mediante los cuales las cubiertas fueron trasladadas a Regomax, empresa perteneciente al CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), donde reciben un tratamiento y una disposición final conforme a los estándares ambientales vigentes. Allí, los neumáticos son reciclados y transformados en materia prima para la fabricación de nuevos productos, promoviendo la economía circular y el aprovechamiento de los materiales.

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Esta intervención implicó una importante inversión de recursos municipales y forma parte de una política sostenida de gestión integral de los residuos que impulsa el Municipio.

Cabe señalar, que los neumáticos fuera de uso representan uno de los residuos de mayor complejidad ambiental debido a que su degradación puede superar los 600 años, ocupan un gran volumen, generan riesgo de incendios con emisión de gases contaminantes y, cuando son almacenados de manera inadecuada, pueden convertirse en criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades como el Dengue y el Zika, además de servir de refugio para roedores.

Por ello, su correcta disposición permite disminuir focos de contaminación, reducir riesgos sanitarios y ambientales y garantizar un tratamiento seguro y sustentable de este tipo de residuos especiales.

La gestión integral de residuos continúa avanzando

Esta acción se suma a otras inversiones que viene realizando la Municipalidad para fortalecer el sistema de gestión integral de residuos de la ciudad. Días atrás se informó el avance de la construcción de un sector destinado a la separación y clasificación de residuos domiciliarios, una obra que permitirá optimizar el tratamiento de los residuos urbanos y mejorar el funcionamiento del relleno sanitario.

De esta manera, tanto la incorporación de nueva infraestructura como el traslado y disposición final de neumáticos fuera de uso forman parte de una misma política ambiental orientada a consolidar un sistema de gestión de residuos cada vez más eficiente, con beneficios ambientales, sanitarios y de calidad de vida para toda la comunidad.

cubiertas Ambiente Neumáticos Concepción del Uruguay
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