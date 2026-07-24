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Choque trágico en ruta 14: falleció un remisero de Gualeguaychú y hay varios heridos

Se trató de un impacto por alcance entre una camioneta y un auto y, lamentablemente una persona murió y cuatro heridos. Ocurrió en Ruta 14

24 de julio 2026 · 15:03hs
Choque trágico en ruta 14: falleció un remisero de Gualeguaychú y hay varios heridos

En un siniestro vial ocurrido a la altura del kilómetro 63 de la Ruta 14, se registró una colisión por alcance que resultó en la muerte de una persona y dejó a otras tres con lesiones de diversa consideración. El hecho movilizó al personal del Puesto de Control Vial Gualeguaychú, cuya base operativa se encuentra en el kilómetro 55,5 de la mencionada autovía.

Impacto por alcance

El lamentable siniestro ocurrió en el km 63 de la Ruta Nacional 14, sentido Entre Ríos-Buenos Aires. Según las primeras versiones, el conductor de una camioneta Amarok que viajaba acompañado de tres personas, entre ellas dos menores, quiso sobrepasar a un camión y en esta maniobra pierde el control de su vehículo impactando contra un automóvil que estaba detenido en la banquina por un desperfecto mecánico y cuyo conductor se encontraba en el mismo.

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El fuerte impacto le produjo la muerte al conductor del remis, oriundo de Gualeguaychú. En tanto que las personas que se trasladaban en la camioneta, un hombre, una mujer y dos menores fueron trasladados al hospital Centenario con heridas a determinar. En el lugar trabajan dos unidades de Bomberos Voluntarios, Policía de Comisaría Séptima, Criminalística y gendarmería

Ruta 14 Gualeguaychú Heridos
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