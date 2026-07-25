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Javier Milei en Brasil para recibir premio y apoyar a Flavio Bolsonaro

Javier Milei fue distinguido con la Orden de Ipiranga en el Palacio dos Bandeirantes y participará de la convención del Partido Liberal, en Brasil.

25 de julio 2026 · 11:23hs
Javier Milei en Brasil para recibir premio y apoyar a Flavio Bolsonaro

Javier Milei en Brasil para recibir premio y apoyar a Flavio Bolsonaro

El presidente Javier Milei encabeza este sábado una serie de actividades oficiales y políticas en la ciudad de San Pablo, Brasil, orientadas a consolidar su perfil como líder regional y a brindar un explícito respaldo a la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro.

La jornada comenzó por la mañana con un encuentro institucional en el Palacio dos Bandeirantes, donde el jefe de Estado argentino fue recibido por el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas. Durante la ceremonia, en la que llamó la atención el despliegue de una alfombra azul en lugar de la tradicional roja, Milei fue condecorado con la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción otorgada por el estado paulista.

Javier Milei cruzó la campaña anti Argentina en redes sociales.

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Federico Sturzenegger propone modificar o derogar decenas de leyes y centenares de artículos para liberalizar actividades económicas y reducir controles en sectores sensibles. 

El Gobierno impulsa una mega desregularización

De las actividades oficiales también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el intendente local, Ricardo Nunes, previo a una reunión de trabajo de la que se sumó el propio Flávio Bolsonaro.

Posteriormente, la agenda del mandatario contempla su participación en la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), con sede en el Mercado Livre Arena Pacaembú, donde brindará un discurso en el marco de la oficialización de la postulación presidencial del senador opositor de cara a los comicios de octubre.

Para priorizar el compromiso internacional en territorio brasileño, la Casa Rosada reprogramó la presencia de Milei en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, el cual fue trasladado para este domingo.

La visita oficial y el marcado apoyo a la principal fuerza opositora brasileña añaden un nuevo elemento de tensión a las relaciones bilaterales con la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, en un contexto donde ambos ejecutivos mantienen un vínculo institucional distante y sin encuentros bilaterales bilaterales por fuera de las cumbres del G20 y el Mercosur.

Javier Milei Brasil Flavio Bolsonaro
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