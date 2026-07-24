Nahir Galarza pidió al STJ revisar su condena a prisión perpetua

La nueva defensa de Nahir Galarza pidió revisar ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ). Cuestiona que careció de perspectiva de género.

La nueva defensa de Nahir Galarza presentó este viernes una acción de revisión ante la Sala Penal N°1 del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos para que se reexamine la condena a prisión perpetua que cumple por el homicidio de Fernando Pastorizzo, cometido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú.

El recurso fue interpuesto por el abogado Eduardo Gerard, quien asumió la representación legal de Galarza a fines del año pasado, luego de que en julio de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso extraordinario presentado por la defensa anterior y dejara firme la condena, publicó APFDigital.

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La presentación se sustenta en el artículo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, que contempla la revisión de sentencias firmes en circunstancias excepcionales. En este caso, la defensa invocó los incisos vinculados a la utilización de una presunta prueba pericial falsa y a una interpretación de la ley que habría resultado más gravosa para la condenada.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la actuación de la entonces perito de la Policía de Entre Ríos, Gabriela Laiño, quien es licenciada en Bromatología y realizó el análisis del teléfono celular de Galarza.

Ese informe, de alrededor de 1.500 páginas, fue considerado una de las pruebas centrales para acreditar la existencia de una relación de pareja entre la acusada y Pastorizzo, circunstancia que permitió aplicar la figura de homicidio agravado por el vínculo.

Según el escrito presentado por la defensa, la idoneidad de la perito quedó comprometida luego de que promoviera una demanda laboral en la que sostuvo que había sido obligada a realizar pericias para las que no contaba con la capacitación requerida. De acuerdo con el planteo, esa situación configuraría uno de los supuestos previstos por la ley para solicitar la revisión de una condena firme.

Más detalles del pedido

Además, Gerard cuestionó el alcance del análisis realizado sobre las comunicaciones de Galarza. Según expuso, la perito examinó más de 100.000 mensajes intercambiados con Pastorizzo, pero habría omitido considerar otros más de 50.000 mensajes mantenidos con otro contacto masculino, un aspecto que, a criterio de la defensa, podría modificar la valoración de la prueba.

El segundo eje del recurso sostiene que el juicio no fue analizado con perspectiva de género y que existen fallos posteriores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del propio Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que permitirían revisar la sentencia bajo criterios jurisprudenciales más recientes.

En ese sentido, la defensa cuestionó especialmente la forma en que el Tribunal estableció la existencia de una relación de pareja entre Galarza y Pastorizzo. El planteo sostiene que la interpretación utilizada para aplicar el agravante no habría considerado adecuadamente los requisitos exigidos en materia penal, entre ellos la existencia de un proyecto de vida en común.

La Sala Penal del Superior Tribunal deberá ahora analizar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos por el Código Procesal Penal para habilitar una revisión de la condena, que fue dictada el 3 de julio de 2018 por unanimidad por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú.