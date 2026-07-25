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Homicidio en Villa Yatay: los dos detenidos son familiares de la víctima

Tras el homicidio de un hombre de 38 años en barrio Yatay de Paraná, se avanzó en la investigación y se detuvo a dos personas

25 de julio 2026 · 09:44hs
Tras el homicidio de un hombre de 38 años en barrio Yatay de Paraná

Con imágenes de Reporte 100.7

Tras el homicidio de un hombre de 38 años en barrio Yatay de Paraná, se avanzó en la investigación y se detuvo a dos personas 
Homicidio en Villa Yatay: los dos detenidos son familiares de la víctima

Tras el homicidio de un hombre de 38 años en barrio Yatay de Paraná, se avanzó en la investigación y se detuvo a dos personas que son familiares de la víctima.

El hecho ocurrió en el mediodía del viernes en la intersección de las calles Sabá Hernández y Fraternidad, cuando el hombre recibió un disparo de arma de fuego ne la cabeza.

El procedimiento se realizó este viernes en el barrio La Higuera. Además del prófugo, una pareja fue arrestada acusada de haber ocultado al sospechoso

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La Policía, por orden de la Justicia detuvo a dos hombres mayores de edad, quienes tendrían un vínculo familiar con la víctima, de apellido Delgado.

Según los primeros testimonios recabados, el ataque se habría producido frente al domicilio de los presuntos agresores como desenlace de un "conflicto de larga data". Vecinos de la zona, que alertaron al 911 tras escuchar varios disparos, indicaron que la víctima cayó herida en la vía pública tras un enfrentamiento.

Intervino personal de las comisarías Cuarta y Octava, junto al 911, y una ambulancia que trasladó al herido al hospital San Martín, donde falleció.

La fiscal de Delitos Complejos, Valeria Vilchez, se hizo presente en la escena del crimen para dirigir las primeras medidas investigativas y recibir declaraciones de testigos. Bajo su disposición, los dos sospechosos fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales, para determinar su participación en el violento hecho.

Personal de Policía Científica realizó un relevamiento y secuestró indicios balísticos que serán peritados para establecer el calibre del arma utilizada y la mecánica exacta del ataque.

El subdirector de Investigaciones, Claudio Martínez, y el subjefe de Homicidios, Jerónimo Santamaría, llevaron adelante el operativo que, además derivó en el secuestro de sustancias que podrían tratarse de drogas, por lo que se dio intervención a la División Drogas Peligrosas.

Homicidio Yatay detenidos Paraná
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