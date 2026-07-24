Se reinauguró la sede de la Liga Paranaense de Fútbol

Con un emotivo acto, se reinauguró oficialmente la remodelada sede de la Liga Paranaense de Fútbol. Dirigentes, exjugadores y público acompañaron la ceremonia.

Presidentes de los clubes afiliados, Alejandro Schenider y familiares de Pancho Perette, uno de los fundadores de la Liga Paranaense de Fútbol.

La Liga Paranaense de Fútbol (LPF) volvió a abrir oficialmente las puertas de su renovada sede de calle Córdoba 53. En una jornada cargada de emoción y simbolismo, la institución reinauguró sus instalaciones ante una importante concurrencia que obligó a cortar el tránsito en la zona para permitir el desarrollo del acto.

Dirigentes de la entidad, autoridades municipales y provinciales, representantes del Consejo Federal de AFA, dirigentes de la Federación Entrerriana de Fútbol y representantes de las instituciones que integran la LPF fueron parte de una ceremonia que marcó un nuevo capítulo en la historia de una de las entidades deportivas más importantes de la capital entrerriana.

El anunciador Ezequiel Re fue el encargado de dar inicio al acto y presentar el ingreso de las banderas de ceremonia. La Bandera Nacional Argentina fue portada por Gabriel Bender, jugador de la Primera división de Atlético Neuquén Club; la Bandera de Entre Ríos fue llevada por Máximo Alarcón, goleador de la Sexta división del Club Universitario Paraná; mientras que María Eugenia Dufour, histórica empleada de la institución, portó la bandera de la Liga Paranaense de Fútbol.

A continuación, la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos, en uno de los momentos protocolares de una jornada que tuvo a la historia y al presente de la LPF como protagonistas.

Luego fue el turno de repasar parte del camino recorrido durante los últimos años. En una pantalla gigante se proyectó un video institucional que resumió la gestión encabezada por Alejandro Schneider desde su llegada a la presidencia de la Liga, el 19 de marzo de 2018.

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Posteriormente, se sucedieron los discursos de las autoridades presentes. Tomaron la palabra Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná; Sebastián Uranga, secretario de Deportes de la Provincia de Entre Ríos; Nelson Casis, presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol; David Cáceres, viceintendente de Paraná y presidente del Honorable Concejo Deliberante; Mario Echevarría, secretario de Coordinación del Consejo Federal de AFA; y, por último, Alejandro Schneider, presidente de la Liga Paranaense de Fútbol y de la Región Litoral Sur del Consejo Federal.

Reconocimiento a un dirigente ejemplar de la Liga Paranaense de Fútbol

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó con el homenaje a la memoria de Francisco Antonio Domingo Pancho Perette, una figura fundamental en la historia de la institución. Perette fue uno de los fundadores de la Liga Paranaense de Fútbol y presidió la entidad durante un extenso período, entre 1942 y 1990.

Sus familiares recibieron una plaqueta conmemorativa en reconocimiento a su trayectoria y legado. El homenaje contó además con la presencia y el acompañamiento de los presidentes de todos los clubes afiliados a la LPF, en una imagen que reflejó el vínculo entre la historia de la institución y quienes hoy sostienen su actividad cotidiana.

Finalmente, llegó el momento más esperado. Se descubrió el telón y, con la presencia de las autoridades y representantes de la comunidad futbolística, se realizó el tradicional corte de cinta que dejó formalmente reinaugurada la sede de calle Córdoba 53.

La nueva casa de la Liga Paranaense de Fútbol luce ahora oficinas modernas y cómodas, acordes a la importancia de una institución que forma parte de la historia deportiva de Paraná y que, con esta renovación, busca proyectarse hacia el futuro sin perder de vista sus raíces.