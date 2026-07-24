Uno Entre Rios | Ovación | Racing

Racing ganó y Avellaneda fue una fiesta

Con goles de Matko Miljevic y Nazareno Colombo, Racing derrotó 2-1 a Gimnasia (LP) que encontró el gol gracias a Bautista Barros Schelotto.

24 de julio 2026 · 22:22hs
Racing derrotó a Gimnasia (LP) en el Cilindro de Avellaneda

Racing derrotó a Gimnasia (LP) en el Cilindro de Avellaneda

En el estadio Cilindro de Avellaneda, Racing debutó en el Torneo Clausura con un triunfo por 2-1 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata en la Zona B. Los tantos del equipo local fueron obra de Matko Miljevic y Nazareno Colombo, mientras que el visitante descontó por medio de Bautista Barros Schelotto.

La presión de la Academia dio resultados desde el comienzo: un error en la salida del arquero Nelson Insfrán, que le cedió la pelota a Renzo Giampaoli, terminó en la recuperación de Matías Zaracho para el equipo local. Enseguida, Matko Miljevic avanzó hacia el centro desde la banda izquierda y definió con un remate imposible de contener, por lo que estableció el 1-0 a los 6 minutos.

Marcos Rojo sería titular en la defensa de Racing.

Racing y Gimnasia protagonizarán el duelo destacado del viernes

Racing festejó ante Defensa en Quilmes.

Racing goleó a Defensa y Justicia y se clasificó a 8vos de final

Tras abrir el marcador, el autor del primer tanto tuvo una nueva oportunidad desde el centro del área, pero su remate salió desviado. Más tarde, a los 23 minutos, Santiago Solari encaró por la izquierda buscando ampliar la diferencia, aunque Insfrán achicó bien y evitó el segundo gol.

La igualdad llegó con un descuido defensivo en el conjunto local. Durante una jugada de pelota parada, Pedro Silva Torrejón recibió un tiro libre ejecutado rápidamente y lanzó un pase al centro del área. Allí, Bautista Barros Schelotto apareció para decretar el 1-1 a los 32 minutos.

Racing ganó y Avellaneda fue una fiesta

Racing derrotó a Gimnasia (LP) en el Cilindro de Avellaneda

Racing derrotó a Gimnasia (LP) en el Cilindro de Avellaneda

Luego un ataque ofensivo del Lobo terminó con una mano de Escudero, lo que llevó al árbitro Nicolás Ramírez a sancionar penal para el conjunto visitante. Marcelo Torres se enfrentó a Facundo Cambeses con la posibilidad de adelantar a su equipo, pero el arquero de la Academia detuvo el disparo con sus piernas. Tras el remate, el delantero mostró molestias en la parte posterior del muslo derecho y recibió atención médica, por esa razón, el técnico Ariel Pereyra decidió reemplazarlo por Manuel Panaro en el cierre de la primera etapa.

En la segunda mitad, Solari avisó con un disparo potente desde la derecha que pasó cerca del arco, aunque sin éxito a los 14 minutos, más tarde fue reemplazo por Duván Vergara. El conjunto local recuperó la ventaja a los 23 minutos, cuando Miljevic ejecutó un tiro de esquina y Nazareno Colombo conectó de cabeza para establecer el 2-1.

A la media hora de juego, Agustín Auzmendi generó peligro con un remate cercano, pero Facundo Cambeses respondió con una atajada sobresaliente. Poco después, en un cruce en el área, Santiago Sosa despejó la pelota y, en la acción, golpeó accidentalmente a Auzmendi, quien necesitó atención médica. El equipo visitante reclamó penal, aunque el árbitro le mostró tarjeta amarilla al delantero y el marcador no sufrió modificaciones.

Racing Gimnasia Avellaneda Torneo Clausura
Noticias relacionadas
Racing vuelve al rueda este jueves.

Racing y Defensa juegan en Jujuy por los 16avos

El remodelado frente de la Liga Paranaense de Fútbol. 

Se reinauguró la sede de la Liga Paranaense de Fútbol

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Gimnasia de Mendoza le ganó a Central Córdoba y dio un paso clave en la lucha por la permanencia

Gimnasia de Mendoza le ganó a Central Córdoba y dio un paso clave en la lucha por la permanencia

Ver comentarios

Lo último

Se reinauguró la sede de la Liga Paranaense de Fútbol

Se reinauguró la sede de la Liga Paranaense de Fútbol

Nahir Galarza pidió al STJ revisar su condena a prisión perpetua

Nahir Galarza pidió al STJ revisar su condena a prisión perpetua

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Ultimo Momento
Se reinauguró la sede de la Liga Paranaense de Fútbol

Se reinauguró la sede de la Liga Paranaense de Fútbol

Nahir Galarza pidió al STJ revisar su condena a prisión perpetua

Nahir Galarza pidió al STJ revisar su condena a prisión perpetua

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Racing ganó y Avellaneda fue una fiesta

Racing ganó y Avellaneda fue una fiesta

Rogelio Frigerio impulsó la agenda exportadora y logística de Entre Ríos en Hamburgo

Rogelio Frigerio impulsó la agenda exportadora y logística de Entre Ríos en Hamburgo

Policiales
Nahir Galarza pidió al STJ revisar su condena a prisión perpetua

Nahir Galarza pidió al STJ revisar su condena a prisión perpetua

Choque trágico en ruta 14: falleció un remisero de Gualeguaychú y hay varios heridos

Choque trágico en ruta 14: falleció un remisero de Gualeguaychú y hay varios heridos

Cayó un prófugo por homicidio agravado: lo detuvieron en un allanamiento y arrestaron a quienes lo ocultaban

Cayó un prófugo por homicidio agravado: lo detuvieron en un allanamiento y arrestaron a quienes lo ocultaban

Continuará con prisión preventiva el acusado de matar a un joven en el arroyo Antoñico

Continuará con prisión preventiva el acusado de matar a un joven en el arroyo Antoñico

Paraná: asesinaron a un hombre de un disparo en la cabeza en Villa Yatay

Paraná: asesinaron a un hombre de un disparo en la cabeza en Villa Yatay

Ovación
Racing ganó y Avellaneda fue una fiesta

Racing ganó y Avellaneda fue una fiesta

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Gimnasia de Mendoza le ganó a Central Córdoba y dio un paso clave en la lucha por la permanencia

Gimnasia de Mendoza le ganó a Central Córdoba y dio un paso clave en la lucha por la permanencia

Mariano Werner clasifica en La Plata

Mariano Werner clasifica en La Plata

Un difícil viernes para Franco Colapinto en Hungría

Un difícil viernes para Franco Colapinto en Hungría

La provincia
Rogelio Frigerio impulsó la agenda exportadora y logística de Entre Ríos en Hamburgo

Rogelio Frigerio impulsó la agenda exportadora y logística de Entre Ríos en Hamburgo

Paraná: trabajos en Toma Nueva redujeron la producción de agua potable

Paraná: trabajos en Toma Nueva redujeron la producción de agua potable

El río Uruguay podría ingresar al nivel de alerta en Concordia

El río Uruguay podría ingresar al nivel de alerta en Concordia

Banco Entre Ríos y la Sociedad Rural Gualeguay fortalecen el trabajo conjunto para acompañar al sector productivo

Banco Entre Ríos y la Sociedad Rural Gualeguay fortalecen el trabajo conjunto para acompañar al sector productivo

De buena cosecha: las bodegas que impulsan el negocio vitivinícola en Entre Ríos

De buena cosecha: las bodegas que impulsan el negocio vitivinícola en Entre Ríos

Dejanos tu comentario