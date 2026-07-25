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San José: recuperaron moto sumergida en una laguna y un joven fue detenido por encubrimiento

Luego de verificar la numeración y los datos de la moto rescaada de una laguna den San José, tenía pedido de secuestro desde 2022 en Buenos Aires.

25 de julio 2026 · 11:23hs
San José: recuperaron moto sumergida en una laguna y un joven fue detenido por encubrimiento

Un joven de 24 años fue aprehendido por el presunto delito de encubrimiento y una motocicleta con pedido de secuestro fue recuperada durante un procedimiento realizado por personal de la Comisaría San José.

La motocicleta fue encontrada dentro de una laguna y extraída con la colaboración de Bomberos Voluntarios e Inspección Municipal. El rodado tenía un pedido de secuestro vigente desde octubre de 2022, solicitado por la Justicia de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires.

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La investigación comenzó a partir de un pedido de colaboración emitido por la Jefatura Departamental Uruguay para localizar una motocicleta Bajaj Dominar D400 que había sido sustraída.

Posteriormente, los efectivos recibieron información sobre la presencia de un rodado de características similares, cuyos ocupantes habrían sido vistos realizando maniobras peligrosas en la zona céntrica de San José.

Durante las recorridas preventivas, los uniformados localizaron una motocicleta compatible con la descripción aportada. Al advertir la presencia policial, sus ocupantes intentaron evadir el procedimiento de identificación.

Uno de los involucrados fue interceptado en inmediaciones de las calles Entre Ríos y Juan Manuel de Rosas. Se trataba de un joven de 24 años, quien quedó aprehendido por disposición de la Unidad Fiscal de turno, en el marco de una causa por presunto encubrimiento.

Como parte de las diligencias, la Policía realizó tareas de búsqueda en una laguna situada dentro de un campo de la zona, con la colaboración de Bomberos Voluntarios. Sin embargo, la profundidad del agua, las condiciones del lugar y la llegada de la noche impidieron extraer el vehículo durante esa jornada.

Los trabajos se retomaron durante la tarde de este viernes, con la participación de efectivos policiales, Bomberos Voluntarios e Inspección Municipal. Finalmente, los equipos lograron sacar la motocicleta del agua.

Luego de verificar la numeración y los datos del rodado, se confirmó que registraba un pedido de secuestro vigente desde el 19 de octubre de 2022, solicitado por autoridades de la localidad de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires.

La Fiscalía interviniente dispuso el secuestro formal de la motocicleta, que quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

San José moto Joven
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