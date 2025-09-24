Russo otra vez hospitalizado por más controles y ausente en el entrenamiento de Boca

El entrenador Miguel Ángel Russo tuvo que ir a la clínica a hacerse estudios médicos que ya estaban programados de antemano.

Miguel Ángel Russo, quien fue hospitalizado el pasado lunes por la mañana en la clínica Fleni por una deshidratación y recibió el alta médica a las horas, este miércoles ingresó a un sanatorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para realizarse chequeos médicos, los cuales estaban programados. Pasará la noche allí y el jueves regresaría a su hogar.

Tras haber estado presente el martes, el DT de Boca se ausentó en la práctica vespertina de este miércoles en La Bombonera por unos estudios médicos ya previstos. En su lugar, el entrenamiento fue dirigido por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

A principios de septiembre, Russo había pasado una semana también en el instituto Fleni debido a una infección urinaria que se le agravó por su delicada salud. Aquella internación le prohibió comandar algunos de los entrenamientos en este tercer ciclo en el club.

Miguel había recibido el alta el 5 de septiembre, en el club optaron por darle más días para que se recupere y recién se reincorporó a las prácticas el jueves siguiente, en el entrenamiento que se llevó a cabo el equipo en la Bombonera previo al viaje para el choque ante Rosario Central.

Luego de aquel encuentro ante el Canalla, que culminó 1-1, el director técnico manifestó en conferencia de prensa su malestar por los rumores que habían trascendido sobre su salud. "Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo", disparó ante los periodistas presentes.

Respecto al equipo, pese a que todavía faltan varios días para el encuentro frente a Defensa y Justicia, que será el próximo sábado a las 19 en el Norberto Tomaghello y al que el Xeneize podrá llevar público visitante, Edinson Cavani no mejoró de su distensión en el psoas derecho y su presencia ante el Halcón está prácticamente descartada.