River Plate perdió contra Palmeiras y quedó afuera de la Libertadores

En el Allianz Parque, River Plate cayó este miércoles 3 a 1 en la vuelta por los cuartos de final y se despidió del torneo.

El ciclo de Marcelo Gallardo en esta nueva etapa con River Plate volvió a sufrir un duro golpe internacional. El equipo Millonario quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores tras caer 3-1 ante Palmeiras en el Allianz Parque, y cerrar un global de 5-3 a favor del conjunto brasileño.

El arranque fue prometedor para los de Núñez. A los siete minutos, Maximiliano Salas aprovechó un exquisito centro de Juan Fernando Quintero y de cabeza puso el 1-0, igualando la serie (2-2 en el global). El gol fortaleció a River, que mostró un planteo inteligente durante la primera parte y logró neutralizar a un Palmeiras que no encontraba los caminos hacia Armani.

Pero el segundo tiempo fue otro partido. Apenas iniciado el complemento, Vitor Roque aprovechó un rebote tras un cabezazo suyo atajado por Armani y marcó el empate (1-1), que volvió a poner en ventaja al Verdao en la serie.

River sintió el impacto, y aunque tuvo algunos destellos con Santiago Lencina y Miguel Borja, no logró ser profundo ni efectivo. A los 86 minutos, Marcos Acuña cometió penal y vio la segunda amarilla, dejando a su equipo con diez. José López convirtió el penal y, dos minutos después, firmó su doblete tras desairar a Lucas Martínez Quarta y definir con clase al ángulo superior izquierdo.

Armani, figura pese a la derrota

El arquero de River fue, como en tantas otras noches, uno de los puntos más altos del equipo. En el primer tiempo salvó al equipo con tres intervenciones claves y en el complemento volvió a responder, aunque no alcanzó para sostener el resultado.

Fin de la ilusión

Con esta eliminación, River Plate se despide de su gran objetivo del año. El equipo de Gallardo había logrado llegar a esta instancia tras dejar en el camino a equipos como Atlético Nacional y Talleres, pero nuevamente Palmeiras, su verdugo en 2021, se interpuso en el sueño de la ansiada quinta Copa Libertadores.

Ahora, el conjunto brasileño espera en semifinales al ganador de la serie entre Liga de Quito y Sao Paulo.

Minuto a minuto

92 MINUTOS: ¡GOL DE PALMEIRAS!

José López se sacó de encima a Lucas Martínez Quarta y clavó su doblete con una definición al ángulo superior izquierdo de Armani.

90 MINUTOS: ¡GOL DE PALMEIRAS!

José López marcó el 2-1 en Sao Paulo.

86 MINUTOS: ¡PENAL PARA PALMEIRAS: MARCOS ACUÑA EXPULSADO!

El árbitro Andrés Matonte sancionó una falta del Huevo en el área y le mostró la segunda amonestación.

84 minutos: Armani, ¿cuándo no?

El arquero se quedó con un balinazo de Vitor Roque en el rectángulo menor.

78 minutos: nueva tapada de Armani

El guardameta despejó un balón envenenado lanzado desde un tiro libre sobre el costado derecho y Gonzalo Montiel terminó de rechazar la pelota en el área.

77 minutos: dos modificaciones en Palmeiras

Facundo Torres por Andreas Pereira y Emiliano Martínez por Aníbal Moreno.

72 minutos: jugadón de Lencina y buena resolución de Borja

El juvenil gambeteó en el último tercio y le cedió un buen pase al delantero, quien enganchó hacia afuera en el área y sacudió un potente zurdazo rechazado por el arquero del Verdao.

70 minutos: la carambola de Borja y Lencina que casi termina en gol

Ambos atacantes se molestaron en la medialuna con un remate que salió rebotado en los dos, tomó altura y salió al lado del palo izquierdo de Weverton.

50 MINUTOS: ¡GOL DE PALMEIRAS!

Vitor Roque cabeceó en soledad en el área, forzó una respuesta de Armani y el punta facturó el empate en el rebote.

39 minutos: un planteo perfecto del Millonario

Los dirigidos por Gallardo no pasan sustos con Palmeiras y defienden la ventaja lograda al inicio con mucho temple.

26 minutos: cambio obligado en River Plate

Enzo Pérez reemplazó a Juan Portillo, quien tenía una molestia física y arrastraba una amarilla.

23 minutos: Juan Portillo, amonestado

El volante central recibió la amarilla por una falta a José López.

17 minutos: tercera atajada de Armani

El Pulpo contuvo sin dar rebote un disparo frontal de José López desde afuera del área.

13 minutos: segundo avance a fondo de Palmeiras

Franco Armani mantuvo su valla con un espectacular manotazo y Galoppo complementó la intervención del arquero con un despeje antes de ser anticipado por un rival.

7 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Juanfer Quintero elevó un centro envenenado al área chica y apareció Maximiliano Salas de arremetida para sellar el 1-0 en Brasil.

2 minutos: fenomenal tapada de Armani

El arquero de River Plate voló al palo derecho para despejado el potente zurdazo a distancia de Joaquín Piquerez.

Formación de Palmeiras

Abel Ferreira repite el XI y Palmeiras forma con: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Andreas Pereira, Anibal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson; José Manuel López y Vitor Roque.

Formación de River

El Millonario saldrá a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Portillo, Kevin Castaño; Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas.

