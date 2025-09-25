Uno Entre Rios | La Provincia | femicidio

Triple femicidio: pedido de Justicia en Paraná

En el encuentro, numerosas agrupaciones de Paraná enfatizaron la gravedad del triple femicidio y la necesidad de que el Estado actúe con perspectiva de género

25 de septiembre 2025 · 10:13hs
Fotos gentileza María Eugenia Sarli

Distintas organizaciones feministas se convocaron este miércoles en una asamblea frente a los Tribunales de Paraná para expresar el reclamo de Justicia por Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes que habían desaparecido en La Matanza, que fueron halladas asesinadas y descuartizadas en una casa allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

En el encuentro, que congregó a numerosas agrupaciones, enfatizaron la gravedad del caso y la necesidad de que el Estado actúe con perspectiva de género. “El Estado es responsable cuando hay claramente discursos de odio que se llevan a la acción y se instalan en el sentido común. Las mujeres y disidencias vamos perdiendo espacios seguros”.

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas en vivo por Tik Tok

Tras el escándalo en Crespo, en Marcos Juárez también hicieron apología del femicidio y la violencia de género

LEER MÁS: Jóvenes desaparecidas: encontraron tres cuerpos y hay cuatro detenidos

Los organizadores reclamaron además que la investigación ponga el foco en los responsables del crimen y no en la vida privada de las víctimas, e instaron a evitar la revictimización mediática mientras avanzan las diligencias judiciales.

En la marcha se hizo hincapié en que el Estado se corre de su lugar desmantelando las políticas de protección que se habían implementado.

La Asamblea está en alerta ante el problema estructural que viene de años y el retroceso cultural actual de una parte de la sociedad inclinada hacia conductas fascista hacia colectivos de mujeres y disidencias.

