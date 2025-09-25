Triple femicidio: pedido de Justicia en Paraná

En el encuentro, numerosas agrupaciones de Paraná enfatizaron la gravedad del triple femicidio y la necesidad de que el Estado actúe con perspectiva de género

Distintas organizaciones feministas se convocaron este miércoles en una asamblea frente a los Tribunales de Paraná para expresar el reclamo de Justicia por Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes que habían desaparecido en La Matanza, que fueron halladas asesinadas y descuartizadas en una casa allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

En el encuentro, que congregó a numerosas agrupaciones, enfatizaron la gravedad del caso y la necesidad de que el Estado actúe con perspectiva de género. “El Estado es responsable cuando hay claramente discursos de odio que se llevan a la acción y se instalan en el sentido común. Las mujeres y disidencias vamos perdiendo espacios seguros”.

Los organizadores reclamaron además que la investigación ponga el foco en los responsables del crimen y no en la vida privada de las víctimas, e instaron a evitar la revictimización mediática mientras avanzan las diligencias judiciales.

Marcha Ni Una Menos Paraná Triple Femicidio La Matanza Fotos gentileza María Eugenia Sarli

En la marcha se hizo hincapié en que el Estado se corre de su lugar desmantelando las políticas de protección que se habían implementado.

La Asamblea está en alerta ante el problema estructural que viene de años y el retroceso cultural actual de una parte de la sociedad inclinada hacia conductas fascista hacia colectivos de mujeres y disidencias.