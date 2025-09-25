Javier Milei cierra su visita a Nueva York con una bilateral con Benjamín Netanyahu

Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

25 de septiembre 2025 · 10:47hs
Tras su disertación en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Javier Milei cerrará este jueves su viaje a Nueva York con una agenda que tendrá como actividad central una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

A las 16:45 está pautado el encuentro con Netanyahu, en el marco del fuerte alineamiento internacional de la gestión de Milei con Israel, en momentos en que este país recibe cuestionamientos de parte de la comunidad internacional por las muertes en la Franja de Gaza a raíz del enfrentamiento con el grupo Hamas.

Este miércoles, el primer ministro israelí lamentó la "vergonzosa rendición" de los líderes mundiales ante "el terrorismo palestino", luego de que países como el Reino Unido, Canadá y Australia reconocieran el Estado de Palestina.

Por su parte, el Partido Justicialista (PJ), que preside Cristina Kirchner mientras cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, calificó la reunión que Milei mantendrá con Netanyahu como "cita bochornosa" y además tildó al político israelí de "principal responsable de las atroces y humillantes acciones militares contra la población civil palestina en la Franja de Gaza".

Se tratará del segundo encuentro bilateral que mantendrá Milei en el marco de la Asamblea de la ONU, tras el que tuvo con su par Donald Trump, en el que se ratificó la alianza política entre ambos con un respaldo financiero que brindará el Tesoro norteamericano mediante un swap de 20.000 millones de dólares.

Tras esta reunión, Milei continuará su agenda asistiendo a la ceremonia de entrega del Premio de B'nai B'rith, la ONG judía más antigua y grande del mundo, que trabaja en defensa de los derechos humanos, el combate al antisemitismo y el racismo, la promoción de la unidad y la continuidad judías, y el apoyo al Estado de Israel.

A las 19:15, el presidente argentino mantendrá un encuentro con el titular del Congreso Mundial Judío, Donald Lauder, y el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

Para las 22:00 está prevista la partida del vuelo especial que llevará al Presidente y su comitiva de regreso a la Argentina.

