Messi brilló en la goleada de Inter Miami

Lionel Messi anotó dos goles en el cómodo triunfo del conjunto rosa sobre New York City por 4 a 0 por la 29° fecha de la MLS.

Con dos tantos de Lionel Messi Inter Miami derrotó categóricamente a New York City por 4 a 0, en el estadio Citi Field, por la 29° fecha de la Major League Soccer, la máxima categoría del fútbol estadounidense. Además del doblete del astro argentino , también marcaron el ex-delantero de Racing Baltasar Rodríguez y Luis Suárez.

Con el triunfo, el conjunto rosa alcanzó el tercer puesto de la conferencia este, con 55 puntos, mientras que New York se ubica quinto, con dos unidades menos.

En la próxima fecha, el conjunto dirigido por el argentino Javier Mascherano visitará a Toronto, el próximo sábado 27 de septiembre a las 17-30 horas (horario argentino), mientras que New York City jugará ante New York Red Bulls, como visitante, el sábado a las 20.30.

El camino de la goleada de Inter Miami

El primer gol del partido llegó a los 42 minutos del primer tiempo, cuando un pase filtrado de Messi hizo que Baltasar Rodríguez se vaya mano a mano contra el arquero Matt Freese, a quien venció con un tiro bajo abriendo el pie derecho.

Embed Asistencia del 10, definición exquisita de Balta. VAMOSSS ️ pic.twitter.com/5lxqVFr9gl — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 25, 2025

Cuando iban 28 minutos de la segunda mitad, un enorme pase entre líneas del mediocampista Sergio Busquets dejó mano a mano a Messi, quien picó la pelota por encima del achique del arquero rival, para marcar el 2-0.

Embed GOOOL! Definí como quieras Leoooo pic.twitter.com/q5A4QfXz5J — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 25, 2025

Una falta dentro del área sobre el volante argentino Rodrigo De Paul generó un penal, que fue ejecutado a los 37 minutos por Luis Suárez, que cruzó un remate bajo y encontró el gol.

Embed LUCHO SUÁREZ NO FALLA pic.twitter.com/h4iE34sKRy — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 25, 2025

A cinco minutos del final, el astro argentino Lionel Messi recibió la pelota afuera del área, por el costado derecho, avanzó a toda velocidad y salió para la pierna derecha, con la que remató bajo y cruzado, sentenciando así la goleada por 4-0.