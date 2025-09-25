Atlético Paraná disputará su primer amistoso de pretemporada

Atlético Paraná enfrentará este jueves a la reserva de Unión de Santa Fe. El ensayo se disputará en la vecina capital provincial.

En su segunda semana de pretemporada con vistas al Torneo Regional Amateur Atlético Paraná disputará este jueves su primer amistoso de pretemporada. El Decano enfrentará desde las 15 a la reserva de Unión de Santa Fe en la vecina capital provincial.

El elenco de barrio San Martín apostó para este desafío por la experiencia del entrenador Mauricio Chiementín. El santafesino registra un amplio recorrido en el ámbito del ascenso. Entre sus principales logros figura el salto al Torneo Federal A con San Martín de Formosa.

A su vez, el Rojiblanco confirmó sus primeras dos incorporaciones. Una de las caras nuevas es Exequiel Gómez, de último paso por Colón de San Justo. El otro futbolista que se sumó al Gato es el defensor Mateo Alberca, proveniente de Unión de Santa Fe y con pasado en las categorías formativas de Independiente de Avellaneda.

Los representantes entrerrianos en el Torneo Regional Amateur.

La próxima edición del Torneo Regional Amateur comenzará el 19 de octubre y brindará cuatro plazas para la temporada 2026 del Torneo Federal A.

Los equipos entrerrianos formarán parte de la Región Litoral Sur. Los representantes de la provincia serán:

Atlético Neuquén (Paraná)

Sportivo Urquiza (Paraná)

Atlético Paraná

Lanús (Concepción del Uruguay)

Parque Sur (Concepción del Uruguay)

Deportivo 1° de Mayo (Chajarí)

Defensores de Pronunciamiento de Pronunciamiento

Social y Deportivo Achirense (Colonia Las Achiras)

Atlético Villa Elisa

Recreativo San Jorge (Villa Elisa)

Defensores del Barrio Nébel (Concordia)

Libertad (Concordia)

Juventud Unida (Gualeguaychú)

Unión (Crespo)

Atlético María Grande

Deportivo y Cultural Aranguren

Unión y Fraternidad (San Salvador)