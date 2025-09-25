Uno Entre Rios | La Provincia | Ciervo axis

Jabalí y ciervo axis: se piensa en créditos internacionales para controlar la población

En el taller sobre especies exóticas se plantearon soluciones entre las que se encuentran mecanismos para el consumo de carnes del ciervo axis y jabalí.

25 de septiembre 2025 · 09:26hs
En la reunión se buscó avanzar en las formas para detener a las especies exóticas en la provincia.

Gobierno de Entre Ríos

En la reunión se buscó avanzar en las formas para detener a las especies exóticas en la provincia.

Se realizó en Paraná un taller sobre especies exóticas destinado a fortalecer el trabajo del Gobierno provincial y entidades civiles, en materia de conservación de la biodiversidad y protección del sector productivo. Se piensas mecanismos para el consumo de carnes de ciervo axis y jabalí, invasores para la fauna autóctona.

La actividad se desarrolló en el Museo Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano, y estuvo organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos.

Polémica en Chajarí: el ciervo atrapado fue asesinado y devorado por vecinos.

Polémica en Chajarí: el ciervo atrapado fue asesinado y devorado por vecinos

Fotos gentileza María Eugenia Sarli

Triple femicidio: pedido de Justicia en Paraná

Ciervos Axis.jpeg
El ciervos Axis es una de las especies ex&oacute;ticas que avanz&oacute; en la provincia.

El ciervos Axis es una de las especies exóticas que avanzó en la provincia.

El ciervo axis y el jabalí, en la mira

Durante la presentación, el ministro Guillermo Bernaudo indicó: "Ni bien planteamos el tema en una reunión en Buenos Aires, la Dirección Nacional de Biodiversidad tomó una actitud proactiva para ir buscando soluciones a la problemática, e inclusive estuvimos hablando de una posibilidad de financiamiento internacional. Es un tema de especial interés en la provincia, tanto para el sector productivo en sí mismo como para los sectores de ambiente y recursos naturales; al tratarse de especies exóticas que están teniendo un avance importante en nuestra provincia y también en provincias vecinas".

"Planteamos este espacio como una reunión cien por ciento de trabajo, con mesas grandes donde poder debatir ideas entre todos de modo participativo. Afortunadamente, podemos contar con personal del Parque Nacional El Palmar que tiene mucha experiencia en este tema", añadió el titular de la cartera productiva.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó; agradeció la presencia de representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa); la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Autónoma de Entre Ríos (Uader); y de los Parques Nacionales El Palmar y Pre-Delta.

LEER MÁS: Polémica en Chajarí: el ciervo atrapado fue asesinado y devorado por vecinos

Asimismo, Silvio Marchetti, director Nacional de Ganadería, expresó: "Nos ponemos a disposición para colaborar con Entre Ríos en la prevención de los potenciales problemas sanitarios que se generen en los distintos tipos de ganado, ya que estas especies transmiten enfermedades; como así también el riesgo que conlleva para los productores la presencia de animales potencialmente peligrosos como el jabalí".

Jabalí.jpeg
El jabal&iacute; es una de las especies ex&oacute;ticas invasoras que causa preocupaci&oacute;n.

El jabalí es una de las especies exóticas invasoras que causa preocupación.

Por su parte, el director Nacional de Biodiversidad Guillermo Priotto, afirmó: "Consideramos como una especial amenaza para la conservación de la biodiversidad a las especies exóticas invasoras en general, ya que colonizan territorios generando degradaciones en los suelos y cambios en los ecosistemas. Tenemos una estrategia nacional, plasmada en un documento de trabajo, pensada de tal manera que cada provincia lo adquiera, adapte y desarrolle en función de las especies exóticas que cada una tenga; generando así planes de control y de manejo".

Participaron también, el director general de Producción Animal de Entre Ríos, Martín Sieber; y el director provincial de Recursos Naturales y Fiscalización, Marcelo Sapetti.

Ciervo axis jabalí Paraná
Noticias relacionadas
Entre Ríos: pronostican para este jueves máximas de 22 grados

Entre Ríos: pronostican para este jueves máximas de 22 grados

elecciones en agmer: el gremio docente mas importante de entre rios renueva sus autoridades

Elecciones en Agmer: el gremio docente más importante de Entre Ríos renueva sus autoridades

La panadería Hogar de Cristo vende pan casero y prepizzas

Paraná: El Hogar de Cristo deleita a sus clientes con la producción de pan casero y de prepizzas

Frigerio junto a dirigentes en el Parque Berduc.

Avanza la modernización del Parque Berduc con una inversión de 2.100 millones de pesos

Ver comentarios

Lo último

La Justicia francesa condenó al ex presidente Nicolas Sarkozy por asociación ilícita

La Justicia francesa condenó al ex presidente Nicolas Sarkozy por asociación ilícita

Atlético Paraná disputará su primer amistoso de pretemporada

Atlético Paraná disputará su primer amistoso de pretemporada

Entre Ríos: pronostican para este jueves máximas de 22 grados

Entre Ríos: pronostican para este jueves máximas de 22 grados

Ultimo Momento
La Justicia francesa condenó al ex presidente Nicolas Sarkozy por asociación ilícita

La Justicia francesa condenó al ex presidente Nicolas Sarkozy por asociación ilícita

Atlético Paraná disputará su primer amistoso de pretemporada

Atlético Paraná disputará su primer amistoso de pretemporada

Entre Ríos: pronostican para este jueves máximas de 22 grados

Entre Ríos: pronostican para este jueves máximas de 22 grados

Jabalí y ciervo axis: se piensa en créditos internacionales para controlar la población

Jabalí y ciervo axis: se piensa en créditos internacionales para controlar la población

Messi brilló en la goleada de Inter Miami

Messi brilló en la goleada de Inter Miami

Policiales
Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Ovación
Atlético Paraná disputará su primer amistoso de pretemporada

Atlético Paraná disputará su primer amistoso de pretemporada

APB: Sionista se sostiene en la cima de las posiciones

APB: Sionista se sostiene en la cima de las posiciones

Messi brilló en la goleada de Inter Miami

Messi brilló en la goleada de Inter Miami

River Plate perdió contra Palmeiras y quedó afuera de la Libertadores

River Plate perdió contra Palmeiras y quedó afuera de la Libertadores

Russo otra vez hospitalizado por más controles y ausente en el entrenamiento de Boca

Russo otra vez hospitalizado por más controles y ausente en el entrenamiento de Boca

La provincia
Entre Ríos: pronostican para este jueves máximas de 22 grados

Entre Ríos: pronostican para este jueves máximas de 22 grados

Jabalí y ciervo axis: se piensa en créditos internacionales para controlar la población

Jabalí y ciervo axis: se piensa en créditos internacionales para controlar la población

Elecciones en Agmer: el gremio docente más importante de Entre Ríos renueva sus autoridades

Elecciones en Agmer: el gremio docente más importante de Entre Ríos renueva sus autoridades

Paraná: El Hogar de Cristo deleita a sus clientes con la producción de pan casero y de prepizzas

Paraná: El Hogar de Cristo deleita a sus clientes con la producción de pan casero y de prepizzas

Avanza la modernización del Parque Berduc con una inversión de 2.100 millones de pesos

Avanza la modernización del Parque Berduc con una inversión de 2.100 millones de pesos

Dejanos tu comentario