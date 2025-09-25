Uno Entre Rios | Policiales | jurado popular

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Un jurado popular declaró culpable a O.W.E. por considerarlo autor del delito de abuso sexual simple agravado contra un menor de 18 años.

25 de septiembre 2025 · 07:01hs
Tras dos jornadas de debate a puertas cerradas en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), por tratarse la denuncia de delitos contra la integridad sexual, un jurado popular reunido hoy en Paraná declaró culpable a O.W.E., por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “Abuso sexual simple agravado por la condición de ascendiente, por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de 18 años”. Fue en el marco del legajo “O.W.E. S/ Abuso sexual gravemente ultrajante agravado”.

Tras conocerse el veredicto, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, anunció que la audiencia de cesura –durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberá cumplir el imputado-, se realizará el martes 30 de septiembre, a las 11, en la sala 1 de los Tribunales de Paraná.

Además, el magistrado dispuso que hasta tanto la sentencia quede firme el imputado seguirá en libertad y cumpliendo las medidas de coerción que le fueran impuestas antes del juicio.

Durante el debate el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Cristian Giunta. Por su parte, los defensores oficiales Sebastián Lescano y Jorge Sueldo asistieron al imputado.

Se trató del centésimo cuadragésimo primer juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

