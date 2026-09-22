Uno Entre Rios | Escenario | Gloria Montoya

Cuatro obras de Gloria Montoya fueron donadas al Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná

Las piezas fueron entregadas por Mercedes Daneri, hija de la artista Gloria Montoya, y tendrán exhibición permanente en el hall de la sala mayor.

22 de septiembre 2026 · 18:33hs
Cuatro obras de Gloria Montoya fueron donadas al Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná.

Cuatro obras de Gloria Montoya fueron donadas al Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná.

El Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná recibió cuatro obras de la artista entrerriana Gloria Montoya, que fueron donadas por su hija, Mercedes “Mechi” Daneri. Las piezas quedaron incorporadas al patrimonio de la institución y serán exhibidas de manera permanente.

Los cuadros pertenecen a las series “Mujeres y Pájaros”, “Homenaje al Sol” y “Sol América” y se encuentran expuestos en el hall de la sala mayor del espacio cultural. La intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó la decisión de la familia de preservar y compartir con la comunidad parte del legado de la artista. “Gloria Montoya marcó un camino, fue una artista nuestra que está presente, que fue maestra de pintores; esta donación enriquece el patrimonio de la ciudad”, expresó.

se viene el primer congreso de la chamarrita en santa elena

Se viene el Primer Congreso de la Chamarrita en Santa Elena

el empresario teatral tendra una segunda edicion en parana

"El Empresario Teatral" tendrá una segunda edición en Paraná

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El Gloria Montoya se prepara para volver como espacio cultural y gastronómico

Gloria Montoya: arte y nuevas generaciones

La presentación de las obras contó con la participación de estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 12 Provincia del Neuquén. Durante la jornada se proyectó la animación del cuento “Los soles de mi abuela Gloria” y posteriormente se desarrolló un taller de pintura y arte.

La propuesta buscó acercar a los estudiantes a la producción de una artista que tuvo una marcada influencia en la escena cultural de la ciudad y promover el vínculo de las nuevas generaciones con el patrimonio artístico local.

“Las artes tienen mucha vida en Paraná y nosotros las abrazamos y celebramos que proliferen. Que Gloria esté en la Sala Mayor del Juan L. Ortiz es emocionante”, señaló Romero.

Un legado para toda la comunidad

Mercedes Daneri manifestó su satisfacción por el destino de las obras y valoró que puedan ser contempladas por vecinos y visitantes. “Es una manera de que mi madre esté presente en lugares estratégicos de nuestra ciudad, donde las generaciones y el ciudadano puedan venir a disfrutar de las obras”, sostuvo.

La hija de la artista también destacó la importancia de recuperar y estudiar las trayectorias de los creadores locales, a los que consideró parte del legado cultural de la comunidad.

Por su parte, el director del Centro Cultural Juan L. Ortiz, Fernando Kosiak, valoró que las piezas hayan pasado del ámbito familiar a un espacio de acceso público. “Ahora están a la vista para que los gurises puedan verlas y descubrir quién era Gloria Montoya”, afirmó.

La trayectoria de Gloria Montoya

Gloria Montoya (1935-1996) fue artista plástica, poeta, narradora y docente. Nació y se formó en Paraná, donde desarrolló una producción de identidad propia y tuvo un papel destacado en la renovación de las artes visuales de la ciudad.

Con la incorporación de estas cuatro piezas, su obra queda integrada de manera permanente a uno de los espacios culturales de referencia de la capital entrerriana.

Gloria Montoya Juan L Ortiz Patrimonio
Noticias relacionadas
extienden las inscripciones para el feicac 2026

Extienden las inscripciones para el FEICAC 2026

Pity Álvarez protagonizó un choque en Chacarita: qué pasó.

Pity Álvarez protagonizó un choque en Chacarita: qué pasó

Camino a los Oscar 2027: las cuatro películas argentinas preseleccionadas

Camino a los Oscar 2027: las cuatro películas argentinas preseleccionadas

Cautiva: el caso de Nogoyá que inspiró la nueva serie

Cautiva: el caso de Nogoyá que inspiró la nueva serie

Ver comentarios

Lo último

Se conoció cómo será el formato de la Copa Entre Ríos

Se conoció cómo será el formato de la Copa Entre Ríos

Frigerio participó de la jura de Pedro Rebollo como nuevo fiscal federal de Gualeguaychú

Frigerio participó de la jura de Pedro Rebollo como nuevo fiscal federal de Gualeguaychú

El dólar mayorista cerró estable a 1.514 pesos, mientras el CCL subió 1,4% y llegó a 1.598,34 pesos

El dólar mayorista cerró estable a 1.514 pesos, mientras el CCL subió 1,4% y llegó a 1.598,34 pesos

Ultimo Momento
Se conoció cómo será el formato de la Copa Entre Ríos

Se conoció cómo será el formato de la Copa Entre Ríos

Frigerio participó de la jura de Pedro Rebollo como nuevo fiscal federal de Gualeguaychú

Frigerio participó de la jura de Pedro Rebollo como nuevo fiscal federal de Gualeguaychú

El dólar mayorista cerró estable a 1.514 pesos, mientras el CCL subió 1,4% y llegó a 1.598,34 pesos

El dólar mayorista cerró estable a 1.514 pesos, mientras el CCL subió 1,4% y llegó a 1.598,34 pesos

El Gobierno confirmaron que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV

El Gobierno confirmaron que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV

Liga Paranaense: Sportivo Urquiza derrotó al bicampeón

Liga Paranaense: Sportivo Urquiza derrotó al bicampeón

Policiales
Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Postergaron para octubre el juicio contra exdirigente sindical de Concordia

Postergaron para octubre el juicio contra exdirigente sindical de Concordia

Paraná: policía hirió a un intruso que ingresó a su casa en calle Rodó

Paraná: policía hirió a un intruso que ingresó a su casa en calle Rodó

Chajarí: conductor alcoholizado estacionó sobre las vías del tren y fue multado

Chajarí: conductor alcoholizado estacionó sobre las vías del tren y fue multado

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Frigerio participó de la jura de Pedro Rebollo como nuevo fiscal federal de Gualeguaychú

Frigerio participó de la jura de Pedro Rebollo como nuevo fiscal federal de Gualeguaychú

Avanzan las obras de recuperación de la ruta 12 entre Galarza y el enlace con las rutas 131 y 32

Avanzan las obras de recuperación de la ruta 12 entre Galarza y el enlace con las rutas 131 y 32

CGE: el Plan FinEs 2026 avanza con la formalización de las inscripciones

CGE: el Plan FinEs 2026 avanza con la formalización de las inscripciones

El Gobierno ofreció a los docentes una suba superior al 7% y un esquema salarial hasta fin de año

El Gobierno ofreció a los docentes una suba superior al 7% y un esquema salarial hasta fin de año

Frigerio y Santilli analizaron el Presupuesto 2027, obras y recursos para Entre Ríos en Casa Rosada

Frigerio y Santilli analizaron el Presupuesto 2027, obras y recursos para Entre Ríos en Casa Rosada

Dejanos tu comentario