Los trabajos en el puente Victoria-Rosario comenzarán el 24 de septiembre en el kilómetro 59,2. Habrá circulación alternada las 24 horas y se prevén demoras.

Ruta Victoria-Rosario: desde el jueves habrá demoras por obras de pavimentación durante un mes y medio.

La segunda etapa de las obras obligatorias en la ruta nacional 174, sobre el enlace vial que conecta Rosario con Victoria, comenzará finalmente este jueves 24 de septiembre. Los trabajos de pavimentación estaban previstos inicialmente para el lunes, pero fueron reprogramados.

La intervención se desarrollará a la altura del kilómetro 59,2 y contempla la ejecución de nuevas losas de hormigón en ambos sentidos de circulación. Las tareas permitirán dar continuidad y empalmar con la calzada intervenida durante la primera etapa de puesta en valor.

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La empresa concesionaria Conexión Alto Delta decidió adelantar el cronograma, que originalmente estaba previsto para el próximo año, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y seguridad para quienes utilizan diariamente este corredor.

Habrá circulación alternada entre Victoria-Rosario

De acuerdo con las estimaciones de la concesionaria, las tareas demandarán aproximadamente un mes y medio. Durante ese período, el tránsito deberá circular de manera alternada por el sector donde se desarrollen las obras.

La habilitación de un único carril de paso será permanente, incluso durante la noche, por lo que se prevén congestiones y demoras en distintos momentos de la jornada.

Para reducir el impacto sobre la circulación y evitar incidentes, se implementará un esquema especial de señalización y habrá personal destinado a advertir y orientar a los conductores que atraviesen el tramo intervenido.

Recomiendan extremar las precauciones

Desde la empresa concesionaria solicitaron a los automovilistas respetar las indicaciones del personal y la señalización dispuesta en el lugar, además de reducir la velocidad y mantener una distancia prudencial entre vehículos.

También recomendaron prever los tiempos de viaje con anticipación, debido a las posibles demoras que generará la ejecución de los trabajos en este sector del enlace vial entre Rosario y Victoria.