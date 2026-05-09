Torneo Regional del Litoral: los tres paranaenses serán locales

En el Top 10 del Torneo Regional del Litoral, Estudiantes jugará con Uni de Rosario y Rowing contra CRAI. En Segunda, Tilcara se medirá con Uni de Santa Fe.

Rowing venció hace un par de semanas a CRAI por el TDI B y ahora se medirán por el Torneo Regional del Litoral.

Otro sábado de acción en el Torneo Regional del Litoral (TRL) , con la quinta fecha del Top 10 y la cuarta de Segunda. En esta oportunidad, los representantes paranaenses serán locales. En la primera, Estudiantes recibirá a Universitario de Rosario y Rowing hará lo propio con CRAI; mientras que en el ascenso, Tilcara será anfitrión de Universitario de Santa Fe.

El grueso de los partidos fueron programados para las 16, con la excepción del televisado que se jugará a las 15.

Estudiantes y Rowing cayeron en la cuarta fecha del 26° Torneo Regional del Litoral

En la primera, Estudiantes recibirá a Universitario de Rosario y Rowing hará lo propio con CRAI; mientras que en el ascenso, Tilcara será anfitrión de Universitario de Santa Fe.

El cuadro Albinegro, que viene de perder sobre el final, tratará de recuperarse contra el equipo recientemente ascendido. Por su parte, el Remero, que también viene de ser derrotado, se medirá contra un rival al que venció recientemente por el Torneo del Interior B. Mientras que el Verde, tras el descanso del último fin de semana, retomará a la competencia con la necesidad de ganar para acercarse a los puestos de vanguardia.

Programación del Torneo Regional del Litoral

Top 10-fecha 5

GER-Duendes (15 horas-televisado por DirecTV Sports). Árbitro: Facundo Gorla.

Estudiantes-Universitario de Rosario. Árbitro: Carlos Poggi.

Santa Fe RC-Jockey de Rosario. Árbitro: Fernando De Feo.

Old Resian-Jockey de Venado Tuerto. Árbitro: Joaquín Zapata.

Rowing-CRAI. Árbitro: Juan I. Vega.

Posiciones: GER 15; Duendes y CRAI 14; Estudiantes 13; Santa Fe RC, Jockey (VT) y Universitario 10; Jockey (R) 8; Rowing 6 y Old Resian 2.

Segunda-fecha 4

Alma Jrs-Los Caranchos. Árbitro: Fabián Prats.

Tilcara-Universitario (Santa Fe). Árbitro: Juan Moyano.

Cha Roga Club-Provincial. Árbitro: Fernando Lauria.

La Salle-CRAR. Árbitro: Carlos Perrone.

Los Pampas-Logaritmo. Árbitro: Agustín Suarez Silva.

Regatas & Belgrano-Gimnasia. Árbitro: Pablo Belén.

Posiciones: Alma Juniors y Universitario 15; Los Caranchos y Logaritmo 14; Provincial 12; CRAR 10; Tilcara 5; Los Pampas y La Salle 2; Regatas/Belgrano (SN) 1; Cha Roga y Gimnasia 0.