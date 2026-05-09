Paralizan Córdoba: Talleres y Belgrano juegan por los playoff

En el Kempes, Talleres y Belgrano se enfrentan a las 16.30 en un nuevo clásico cordobés por los octavos, con el objetivo de quedar entre los ocho mejores.

El Estadio Mario Alberto Kempes será el escenario que albergue este clásico inolvidable: Talleres y Belgrano se enfrentarán este sábado, desde las 16.30, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. Tras clasificar 4° y 5° de sus respectivas zonas, la T y el Pirata buscan el pase a cuartos en lo que será el primer "mata-mata" entre ambos por el campeonato de AFA. El ganador se medirá con el vencedor de Independiente Rivadavia-Unión.

Con Guido Herrera como figura, Talleres finalizó la fase regular con un 1-1 ante Unión en Santa Fe y quedó en el 4° puesto, posición que le habilita jugar este clásico en el Kempes, a diferencia del último que fue en Alberdi. El estadio estará repleto únicamente por hinchas albiazules pese al pedido del Luifa Artime, presidente de Belgrano, para que los simpatizantes del Pirata puedan ir.

El lateral Augusto Schott participó junto a Lisandro López, de Belgrano, de la conferencia de prensa de la LPF y declaró: "Este partido va a quedar en el recuerdo y será muy importante en la carrera de todos, sea el resultado que sea. Estoy contento por el fútbol de Córdoba que se dé. Habla de que los clubes están haciendo las cosas bien”.

Matías Catalán, Franco Cristaldo, Diego Valoyes y Santiago Fernández evolucionaron bien de sus respectivas molestias y estarán a disposición de Carlos Tevez.

Belgrano viene de golear 4-0 a Sarmiento en Alberdi y cerró la fase regular en el 5° puesto, con 26 unidades. Ya clasificado, el Ruso Zielinski decidió guardar a varios de los habituales titulares para que lleguen en óptimas condiciones a los playoffs, pero igualmente ganó con autoridad gracias a los goles de Francisco González Metilli, Lucas Suárez (en contra), Ramiro Hernandes y Ramiro Tulián.

“Para mí, siempre el encuentro que viene es una final del mundo. Va a ser muy difícil, es un clásico y estamos felices de jugar este tipo de partidos, son los que todos quieren jugar”, aseveró Zielinski en la última conferencia. Por otro lado, López dijo: "Lo estamos tomando con mucha tranquilidad. Sabemos lo importante que es el partido y todo lo que nos jugamos”.

El viernes a partir de las 19.05, según informaron las redes oficiales el club, se abrirá el estadio Julio César Villagra para un banderazo de los hinchas hacia el plantel, en la antesala del clásico. La entrada será libre y gratuita.

Este duelo será histórico ya que será el primer cruce entre Talleres y Belgrano en instancias de eliminación directa en Primera División, sin embargo, no será el primer "mata-mata" en la historia. Según el colega Mauricio Coccolo, hubieron 20 "mano a mano": Talleres ganó 13 y Belgrano 7. El antecedente más reciente es un 1-0 a favor de la T por los 32avos de final de la Copa Argentina 2013. Por otro lado, uno de los más recordados es la final por el ascenso a Primera en 1998, donde los de Barrio Jardín ganaron por penales.

El probable once inicial de Talleres vs. Belgrano, por el Torneo Apertura

Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Mateo Cáceres; Valentín Depietri o Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick Lima Morais; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

La posible formación de Belgrano vs. Talleres, por el Torneo Apertura

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli o Ramiro Hernandes; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Talleres vs. Belgrano, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido