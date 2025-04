Con un Sexteto Sinfónico, Fabiana Cantilo presenta su show en Paraná

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CPC (@centroprovincialdeconvenciones)

Fabiana Cantilo en diálogo con UNO

Con una trayectoria de más de tres décadas sobre los escenarios, Fabiana Cantilo sigue cautivando a nuevas generaciones de fanáticos, sin dejar de lado a los que la siguen desde sus primeros pasos en el mundo de la música. En diálogo con UNO, la artista compartió detalles de lo que significa para ella este nuevo desafío musical. “El Sexteto Sinfónico es lo que más me gusta hacer en este momento, porque tocar con cuerdas es otra cosa, por lo menos para mí, para mi tipo de voz, porque soy una cantante que no grita y no me gusta la música fuerte”, comenzó a explicar Cantilo, mostrando una vez más la autenticidad y la delicadeza con las que siempre ha manejado su arte.