Con Stand Up sin tabús, Juampi González vuelve a Paraná

Caracterizado por ser una presentación única en cada ocasión, la propuesta invita a todos a sentirse parte gracias a la interacción con el público y la improvisación, claves en la fórmula cómica del stand up . Allí, Juampi tendrá la participación de su personaje 'Alessandra Teapoya', donde hablará de sexo sin tabúes y jugará con su 'consultorio en vivo'. "Este personaje me permite bajar directamente del escenario y hablar con la platea para generar un clima de intimidad que genera una confianza y, a partir de ahí en la segunda parte ya sin máscara, directamente desde Juampi, hablo de mi etapa de soltero, usando toda esa información para adaptar el show a lo que pasa esa noche en particular" , detalló González a UNO en una charla exclusiva y agregó: "Cada función es distinta porque, según lo que me diga la gente, es para donde va a ir un poco la función. Es distinta de acuerdo a la gente. Tenés cuatro, cinco o diez caminos diferentes como para poder llevarlo" .

En este sentido el comediante destacó que se dio cuenta que el público "disfruta de ser protagonista del show" e indicó: "Me divierte porque me exige estar 100% en vivo y alerta a lo que sucede, entonces justamente hace que no me aburra función tras función. Esta semana tuve cinco funciones de corrido, para todos iguales, pero esta dinámica hace que todas me diviertan a mí y se transmite mucho cuando la paso bien arriba del escenario y la gente también se divierte".

Consultado por la posible timidez o pudor de los espectadores, a partir del personaje de 'Alessandra', el artista respondió: "Afortunadamente la gente se re prende, de hecho abro esa puerta de la interacción con el público. También ahí está un poco mi ejercicio, darme cuenta de quién tiene ganas de participar y quién no". En este sentido, agregó: "La idea es que todos la pasemos bien, que nos divirtamos y hay un montón de gente que tiene ganas de participar, no forzar ninguna interacción que la otra persona no quiera que suceda".