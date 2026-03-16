La NBA se reunirá para definir si incluye tanto a Seattle y Las Vegas como las casas de sus nuevos elencos. Los mismos se sumarían en 2028.

Uno de los grandes tópicos en torno a la NBA finalmente tendrá su discusión. La liga tendrá un debate entre sus 30 propietarios para evaluar si se expande a 32 equipos. La evaluación se hará entre el martes 24 y el miércoles 25 de marzo a través de la junta de gobernadores, según lo que informó ESPN.

La propuesta inicial de la NBA es analizar una expansión hacia las ciudades de Las Vegas y Seattle. Esta última significaría el retorno de los Supersonics a la liga luego de su traslado a Oklahoma en 2008. En tanto, Las Vegas es una ciudad conectada con la NBA. Tiene las definiciones de NBA Cup como también la Liga de Verano fuera de temporada. Allí también está Las Vegas Aces, campeón de la WNBA en 2022, 2023 y 2025.

¿Se expande la NBA? La liga evaluará ir a 32 equipos

NBA 1 ¿Se expande la NBA? La liga evaluará ir a 32 equipos

En caso de aprobarse su inclusión, cada grupo inversor interesado deberá pagar entre siete a diez mil millones de dólares. El dinero luego se distribuye en partes iguales tanto para la liga como para los otros 30 equipos. La propuesta primero debe aprobarse por parte de la Junta de Gobernadores por al menos 23 de los 30 dueños de las organizaciones. Si la respuesta es positiva, el par de nuevos elencos se unirá para la temporada 2028-29.

Si se concreta la inclusión de ambos equipos, la NBA deberá reorganizar su calendario como su estructura con dos conferencias de 16 equipos. A la par, habrá un Draft de Expansión en el que los equipos asegurarán a ocho jugadores de sus planteles y luego pondrán el resto a disposición de los dos nuevos elencos en un proceso de selección a 15 rondas.

La última vez que la NBA se expandió fue en 2004 cuando añadió a Charlotte luego de la mudanza de los viejos Hornets a New Orleans. La franquicia luego tomó el apodo de Pelicans en 2011, lo que permitió que la organización del estado de Carolina del Norte luego recupere su viejo apodo.