Uno Entre Rios | Ovación | NBA

¿Se expande la NBA? La liga evaluará ir a 32 equipos

La NBA se reunirá para definir si incluye tanto a Seattle y Las Vegas como las casas de sus nuevos elencos. Los mismos se sumarían en 2028.

16 de marzo 2026 · 18:16hs
¿Se expande la NBA? La liga evaluará ir a 32 equipos

¿Se expande la NBA? La liga evaluará ir a 32 equipos

Uno de los grandes tópicos en torno a la NBA finalmente tendrá su discusión. La liga tendrá un debate entre sus 30 propietarios para evaluar si se expande a 32 equipos. La evaluación se hará entre el martes 24 y el miércoles 25 de marzo a través de la junta de gobernadores, según lo que informó ESPN.

La propuesta inicial de la NBA es analizar una expansión hacia las ciudades de Las Vegas y Seattle. Esta última significaría el retorno de los Supersonics a la liga luego de su traslado a Oklahoma en 2008. En tanto, Las Vegas es una ciudad conectada con la NBA. Tiene las definiciones de NBA Cup como también la Liga de Verano fuera de temporada. Allí también está Las Vegas Aces, campeón de la WNBA en 2022, 2023 y 2025.

Sebastián Battaglia adelantó que se alejará de la conducción técnica.

Sebastián Battaglia anunció que se involucrará en la política de Boca

Independiente perdió en Córdoba

Independiente volvió a perder y le dio vida a Instituto en el Torneo Apertura

¿Se expande la NBA? La liga evaluará ir a 32 equipos

NBA 1
¿Se expande la NBA? La liga evaluará ir a 32 equipos

¿Se expande la NBA? La liga evaluará ir a 32 equipos

En caso de aprobarse su inclusión, cada grupo inversor interesado deberá pagar entre siete a diez mil millones de dólares. El dinero luego se distribuye en partes iguales tanto para la liga como para los otros 30 equipos. La propuesta primero debe aprobarse por parte de la Junta de Gobernadores por al menos 23 de los 30 dueños de las organizaciones. Si la respuesta es positiva, el par de nuevos elencos se unirá para la temporada 2028-29.

LEER MÁS: Sionista debuta como local en la Liga Federal

Si se concreta la inclusión de ambos equipos, la NBA deberá reorganizar su calendario como su estructura con dos conferencias de 16 equipos. A la par, habrá un Draft de Expansión en el que los equipos asegurarán a ocho jugadores de sus planteles y luego pondrán el resto a disposición de los dos nuevos elencos en un proceso de selección a 15 rondas.

La última vez que la NBA se expandió fue en 2004 cuando añadió a Charlotte luego de la mudanza de los viejos Hornets a New Orleans. La franquicia luego tomó el apodo de Pelicans en 2011, lo que permitió que la organización del estado de Carolina del Norte luego recupere su viejo apodo.

NBA Equipos Las Vegas Liga
Noticias relacionadas
Estudiantes recordó la construccion del gimnasio.

Estudiantes recordó la construcción de su gimnasio cubierto en la sede del Parque Urquiza

El vialense Aarón Torres con la casaca de Boca.

El vialense Aarón Torres fue oficializado en Boca: el sueño de un arquero de 13 años que se hizo realidad

Racing ganó ante su gente.

Racing venció a Estudiantes de Río Cuarto y está en zona de playoffs

Defensa y Justicia goleó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

Defensa y Justicia goleó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

Ver comentarios

Lo último

Sebastián Battaglia anunció que se involucrará en la política de Boca

Sebastián Battaglia anunció que se involucrará en la política de Boca

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Ordenan bloquear el sitio Polymarket que anticipó la inflación de febrero antes que el Indec

Ordenan bloquear el sitio Polymarket que anticipó la inflación de febrero antes que el Indec

Ultimo Momento
Sebastián Battaglia anunció que se involucrará en la política de Boca

Sebastián Battaglia anunció que se involucrará en la política de Boca

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Ordenan bloquear el sitio Polymarket que anticipó la inflación de febrero antes que el Indec

Ordenan bloquear el sitio Polymarket que anticipó la inflación de febrero antes que el Indec

Cristina Kirchner declara en Comodoro Py por la Causa Cuadernos

Cristina Kirchner declara en Comodoro Py por la Causa Cuadernos

Se conoció un nuevo fallo judicial contra la Ley de Modernización Laboral

Se conoció un nuevo fallo judicial contra la Ley de Modernización Laboral

Policiales
Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Leonardo Airaldi declara ante la Justicia Federal de Paraná

Incendio en una vivienda del barrio Gaucho Rivero de Paraná

Incendio en una vivienda del barrio Gaucho Rivero de Paraná

Colonia Alemana: un hombre se descompuso y falleció mientras cosechaba

Colonia Alemana: un hombre se descompuso y falleció mientras cosechaba

Este martes continuará el juicio a Leonardo Airaldi y se espera su declaración

Este martes continuará el juicio a Leonardo Airaldi y se espera su declaración

Concordia: adolescente denuncia agresión policial tras chocar con una camioneta

Concordia: adolescente denuncia agresión policial tras chocar con una camioneta

Ovación
Independiente volvió a perder y le dio vida a Instituto en el Torneo Apertura

Independiente volvió a perder y le dio vida a Instituto en el Torneo Apertura

El vialense Aarón Torres fue oficializado en Boca: el sueño de un arquero de 13 años que se hizo realidad

El vialense Aarón Torres fue oficializado en Boca: el sueño de un arquero de 13 años que se hizo realidad

Estudiantes recordó la construcción de su gimnasio cubierto en la sede del Parque Urquiza

Estudiantes recordó la construcción de su gimnasio cubierto en la sede del Parque Urquiza

Defensa y Justicia goleó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

Defensa y Justicia goleó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

El Competición Especial puso primera en Concepción del Uruguay

El Competición Especial puso primera en Concepción del Uruguay

La provincia
Restauran el histórico reloj de la Municipalidad de Paraná y el pulso de la ciudad recupera su ritmo

Restauran el histórico reloj de la Municipalidad de Paraná y el pulso de la ciudad recupera su ritmo

Frigerio ratificó que Entre Ríos recurrirá a la Justicia internacional si avanza la refinería frente a Colón

Frigerio ratificó que Entre Ríos recurrirá a la Justicia internacional si avanza la refinería frente a Colón

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

La Rectoría del CEF N° 1 Evita aclaró la situación en las inscripciones de adultos mayores

La Rectoría del CEF N° 1 "Evita" aclaró la situación en las inscripciones de adultos mayores

Alerta por el aumento de coqueluche en el país: Entre Ríos reporta casos en 2026

Alerta por el aumento de coqueluche en el país: Entre Ríos reporta casos en 2026

Dejanos tu comentario