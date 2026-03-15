Operativo policial desarticuló el "Domingrou": 24 detenidos y 27 motos retenidas cerca del Parque Botánico

El procedimiento se desarrolló en la zona del Acceso Norte, en inmediaciones de la Planta de Enersa y calle Londero, y culminó con 24 detenidos

Un encuentro de motociclistas que era promocionado en redes sociales como una reunión para mostrar velocidad y “destrezas” terminó este domingo con un importante operativo policial en la ciudad de Paraná. El procedimiento se desarrolló en la zona del Acceso Norte, en inmediaciones de la Planta de Enersa y calle Londero, y culminó con 24 detenidos y 27 motocicletas retenidas.

Según informaron desde la División Operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, la intervención se originó tras reiterados llamados al 911 que alertaban sobre un numeroso grupo de motociclistas que realizaban maniobras peligrosas, pruebas de velocidad y conducción temeraria en la vía pública. Estas prácticas, además de infringir las normas de tránsito, representaban un serio riesgo para la seguridad de los propios conductores y de terceros.

De acuerdo a lo señalado por fuentes policiales, este tipo de encuentros se organizaba a través de redes sociales bajo la denominación “Domingrou”. Las convocatorias se realizaban sin ningún tipo de autorización y con el objetivo de efectuar carreras y exhibiciones de velocidad, acciones que podrían encuadrarse en el artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona las carreras ilegales y las conductas que ponen en peligro la seguridad pública.

Ante la reiteración de estos hechos, y luego de haber judicializado situaciones similares en jornadas previas, la Policía dispuso un operativo de control móvil estratégico en la zona. Cuando los motociclistas fueron localizados, varios intentaron escapar por caminos rurales y zonas de campo, aunque muchos fueron interceptados sobre calle Londero y arterias cercanas.

El procedimiento concluyó sin personas lesionadas, pero con un saldo significativo de detenidos y vehículos retenidos. En total fueron detenidos 19 jóvenes mayores de edad, mientras que cinco menores fueron demorados. Además, se procedió a la retención de 22 motocicletas y al secuestro de otras cinco, lo que elevó a 27 el número de rodados bajo intervención policial.

La situación fue comunicada a las fiscales María Huerto Felgueres, en el caso de los mayores, y Sonia Vives, por los menores involucrados, quienes dispusieron las detenciones en el marco de una causa por presunto delito contra la seguridad pública contemplado en el artículo 193 bis del Código Penal. Asimismo, intervino la jueza de Faltas de Paraná, doctora Poidomani, por las infracciones correspondientes a la normativa de tránsito.

El operativo dejó en evidencia el crecimiento de este tipo de convocatorias organizadas a través de redes sociales y la preocupación de las autoridades por las carreras clandestinas en la vía pública. Desde la Policía remarcaron que continuarán con controles y operativos preventivos para evitar que estas prácticas, que ponen en riesgo a la comunidad, se sigan desarrollando en distintos sectores de la ciudad