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Barracas Central venció a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs

Con goles de Gonzalo Maroni y Lucas Gamba, Barracas Central derrotó 2-1 a Atlético Tucumán, que tuvo el descuento tras un gol en contra de Nicolás Demartini.

16 de marzo 2026 · 18:02hs
Barracas venció a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs.

Barracas venció a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs.

Barracas Central consiguió un triunfo clave al vencer 2 a 1 a Atlético Tucumán en el estadio Claudio Tapia, por la fecha 11 del Torneo Apertura. Con este resultado, el Guapo se metió momentáneamente en zona de playoffs y dejó al Decano con las manos vacías tras un partido intenso que tuvo goles, polémicas y dos expulsiones sobre el final.

El equipo dirigido por Rubén Insúa comenzó mejor y logró abrir el marcador en el primer tiempo. A los 12 minutos, el ex Boca Gonzalo Maroni apareció dentro del área y conectó de cabeza para vencer al arquero Luis Ingolotti y poner el 1-0 para el conjunto local.

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Tras el gol, el equipo de Julio César Falcioni intentó reaccionar y generó algunas aproximaciones. Javier Domínguez y Gabriel Compagnucci probaron desde media distancia, aunque sin demasiado peligro para el arco defendido por Juan Espínola. En ese contexto, el Guapo también tuvo chances para ampliar, principalmente con remates de Iván Tapia, pero el primer tiempo se fue con la ventaja mínima para el local.

En el complemento el encuentro ganó en intensidad. Atlético Tucumán adelantó líneas en busca del empate y encontró la igualdad a los 24 minutos en una jugada desafortunada para el dueño de casa: tras un despeje, la pelota se desvió en Nicolás Demartini y terminó dentro del arco de Espínola para decretar el 1-1.

Sin embargo, la alegría del Decano duró muy poco. Apenas un minuto después, Barracas volvió a golpear. A los 25, Lucas Gamba culminó una buena jugada colectiva tras una asistencia de Facundo Bruera y definió para establecer el 2-1 que finalmente sería definitivo.

Barracas venció a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs

Barracas atlético tucuman 1
Barracas venció a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs.

Barracas venció a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs.

Con la ventaja nuevamente a su favor, el Guapo se replegó y apostó por sostener el resultado ante un rival que fue en busca del empate. El equipo tucumano tuvo algunas aproximaciones, pero se encontró con una defensa firme y con buenas intervenciones de Espínola.

El tramo final del partido estuvo marcado por la tensión. A los 43 minutos del segundo tiempo, Lautaro Godoy vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a la visita con diez jugadores. Ya en tiempo de descuento, el Decano sufrió otra baja cuando Kevin Ortiz fue expulsado con roja directa tras una dura falta.

Con dos hombres menos y poco tiempo por delante, Atlético Tucumán no pudo reaccionar y el equipo de Insúa terminó asegurando tres puntos muy importantes en el campeonato.

De esta manera, Barracas Central festejó en su casa y se posicionó en puestos de clasificación a la fase final del Torneo Apertura, mientras que Atlético Tucumán deberá recuperarse rápidamente si pretende mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs.

Aburrido empate en Mar del Plata

Aldosivi y Huracán igualaron sin goles en Mar del Plata por la fecha 11 del Grupo B del Torneo Apertura: el Tiburón llegó a cinco unidades y continúa en el anteúltimo lugar, mientras que el Globo alcanzó los 13 puntos y quedó octavo, último puesto de clasificación a los Playoffs, aunque podría ser superado por Racing.

Barracas Central Atlético Tucumán Lucas Gamba Julio César Falcioni
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