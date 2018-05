Litoral Stand Up Comedy sigue haciendo reír al público paranaense

El grupo Litoral Stand Up Comedy está más activo que nunca. Ahora, todos los viernes de mayo presentará un show con tres comediantes diferentes y en tres diferentes espacios. Además, mañana jueves, a partir de las 21.30, harán una presentación en el marco del ciclo de stand up en la Casa de la Cultura. Y, como si fuera poco, el jueves 24 tendrán un invitado de lujo: Eber Ludueña (Luis Rubio) en la Vieja Usina.





Belisario Ruiz, Eva Cabrera, Ignacio Grünbaum, Lisandro Riera, Mateo Izza y Nacho Koornstra forman este grupo que desde 2014 viene cultivando el género de la comedia en Paraná, la provincia y otras latitudes.





"Al ser seis comediantes podemos ir rotando e ir armando diferentes espectáculos. Desde verano veníamos laburando en La Casa de al Lado y ahora se incorpora Shine Multiespacio. Así que todos los viernes y alternadamente vamos a presentarnos o en uno o el otro de estos lugares. A eso se le suma el ciclo de stand up de la Casa de la Cultura, que es mensual y se desarrolla los terceros jueves de cada mes, que no es de Litoral Stand Up Comedy, más allá de que nosotros estamos coordinando un poco el ciclo, pero se presentan también otros comediantes", comentó Koornstra a Escenario.





El stand up es un género que llegó al país hace casi dos décadas. Primero Desembarcó en Buenos Aires y, tímidamente, empezó a extenderse hacia el país. Ahora, y gracias a varios referentes locales, en la capital entrerriana dejó de ser un fenómeno para pasar a ser un rubro artístico que llegó para quedarse.





El stand up es un estilo dentro del extenso género de la comedia, que se basa en la presentación de una rutina sobre la visión personal, crítica y humorística de acontecimientos de la vida cotidiana del monologuista o de su entorno, que atrapa al público en base al grado de identificación que éste pueda lograr con las situaciones que se recrean. Pero también depende de la eficacia, la gracia y la potencia del relato. Por supuesto, el género tiene su técnica, que también se sustenta en las características físicas del personaje que se interpreta; o bien, en el carisma natural del o la comediante.





A pesar de que Paraná es una plaza de mediana a chica, los espectáculos de stand up convocan, llenando bares y salas de la ciudad: "El público se va renovando, la gente le avisa a otra gente, y aparte hacemos mucha difusión, no sólo en las redes sino que también salimos a la calle a volantear y hablar con la gente. Tenemos un circuito de volanteo en bares y en universidades, y eso también le suma. Más allá del efecto de los shows le metemos mucha garra y eso hace que haya público. Por suerte los shows también están buenos y eso hace que la gente comente, se haga un buen concepto del grupo y eso es más que fundamental para la difusión", opinó el comediante.

Consultado sobre si el stand up es una bomba que en Paraná todavía no terminó de explotar en su máxima potencia, expresó: "Sí, algo de eso hay, porque ahora estamos pensando en empezar a dar clases. Fundamentalmente, porque en Paraná estamos muy entre nosotros nomás. Además de Litoral, están Marito Cóceres y Jairo Mio con Matías Domínguez. Ahora ellos dos están dando un taller y nosotros en breve comenzaremos a dar uno. De alguna manera, esto sirve para que la plaza de la comedia en Paraná avance; para que haya más gente que se comience a dedicar a esto y, de alguna manera, mejorar el género. Creo que si hay más comediantes, el género va a mejorar, inevitablemente. Y a su vez, por ahí es necesario otro tipo de respuesta de algunos espacios, más allá que muchos nos convocan para que llevemos gente, estaría bueno que haya un espacio que se dedique más especialmente a la comedia. En resumen, hay que incentivar que surjan más comediantes y también que haya espacios que tengan una intención un poco más artística. Por qué no un Club de Comedia, que puede ser algo que se dé más adelante. Incluso nosotros mismos fantaseamos con la idea de gestionar un lugar así".





Por el momento, el grupo se aboca a actuar todas las semanas, prácticamente como lo viene haciendo desde hace cuatro años. Además, preparan el segundo Festival de Stand Up del Litoral, que este año se realizará en agosto y convocará a comediantes de Santa Fe, Rosario y Buenos Aires; pero es abierto a otras latitudes. "Le pusimos Del Litoral básicamente porque lo hacemos acá, pero no cierra sus puertas a comediantes de otras regiones", destacó.





–¿Se puede decir que en el grupo cada cual ha logrado su estilo?

–Creo que dentro del grupo hay diversas formas de hacer reír. Algunos tenemos más inclinación a la demostración y el histrionismo; otros tienen más afición por la palabra. Unos tienen un universo más en relación al pasado, la infancia, la juventud. Otros que tenemos más visión de la actualidad. En ese abanico hay de todo y los integrantes del grupo nos movemos por ahí. Igual, capaz que falta pulir para poder definir más el estilo.

Un invitado de lujo: Eber Ludueña "A la carta"

El jueves 24 se presentará en Paraná Luis Rubio, haciendo Eber a La Carta en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorra 861). La función comenzará a las 21. Será una hora y media del más desopilante humor apto para todo público.





"Siempre tratamos de traer gente de otros lados, amigos comediantes que queremos ver en vivo. En este caso viene Luis Rubio a hacer su personaje, Eber Ludueña, con un show que se llama Eber a la carta. Él es amigo de Lisandro Riera y ya es amigo nuestro. Hemos estado compartiendo algunos momentos y ahora viene a Paraná para también sumarle su aporte al movimiento de Litoral Stand Up Comedy", señaló Koornstra.





Anticipadas en Soul Rebel (local 15, Galería Almendral).