Comenzó el armado del escenario para la Fiesta de la Playa en Concepción del Uruguay. Últimos días de entradas a precio promocional.

Concepción del Uruguay ya empieza a vivir el clima de la Fiesta de la Playa 2026 , uno de los eventos más esperados del verano. En los últimos días se dio inicio al armado del escenario principal, una estructura de primer nivel, pensada para estar a la altura de los grandes festivales del país.

La edición 2026 se desarrollará del 14 al 18 de enero y contará con un escenario de gran porte, equipado con tecnología de última generación en sonido e iluminación, garantizando una experiencia única tanto para el público como para los artistas. El despliegue técnico permitirá disfrutar de cada show con una calidad visual y sonora impactante, consolidando a la Fiesta como un evento de referencia a nivel nacional.

La grilla artística de este año promete noches inolvidables, con la presencia de Luck Ra, La Joaqui, Damas Gratis y Las Pelotas, entre otros grandes nombres de la música argentina. Además, la Fiesta volverá a tener su noche especial dedicada a los más chicos, que contará con los shows de Topa y Pim Pau, en un entorno pensado para disfrutar en familia.

Desde la organización se recuerda que son los últimos días de venta de entradas y plateas a precios promocionales, con venta presencial, vía WhatsApp y online todos los días.

Dónde conseguir entradas

Los puntos de venta habilitados en Concepción del Uruguay son los siguientes:

De lunes a domingo de 10:00 a 14:00 horas: Oficina de Turismo (Galarza y Supremo Entrerriano).

De lunes a domingo de 14:00 a 20:30 horas: Predio Multieventos (Belgrano y Maipú) y Costanera Isla del Puerto (Pórtico de ingreso – Pl. baja).

Continúa también activa la venta a través de WhatsApp, de lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 16:00 horas, enviando tu mensaje al (+54) 351-3248-545.

También está habilitada la compra online a través de la web, las 24 horas, todos los días. .

Valores de las entradas

Miércoles 14 de enero: PIM PAU + TOPA

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 13/01/26): $15.000,00.

En el Predio (día del show 14/01/26): $18.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $10.000,00.

Jueves 15 de enero: LAS PELOTAS

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 14/01/26): $20.000,00.

En el Predio (día del show 15/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

Sin Plateas

Viernes 16 de enero: DAMAS GRATIS

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 15/01/26): $20.000,00.

En el Predio (día del show 16/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00.

Sábado 17 de enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 16/01/26): $20.000,00.

En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00.

Domingo 18 de enero: LUCK RA

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 17/01/26): $24.000,00.

En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A1 -A3: $20.000.