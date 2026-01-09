Uno Entre Rios | Escenario | Fiesta de la Playa

Comenzó el armado del escenario para la Fiesta de la Playa

Comenzó el armado del escenario para la Fiesta de la Playa en Concepción del Uruguay. Últimos días de entradas a precio promocional.

9 de enero 2026
Concepción del Uruguay ya empieza a vivir el clima de la Fiesta de la Playa 2026, uno de los eventos más esperados del verano. En los últimos días se dio inicio al armado del escenario principal, una estructura de primer nivel, pensada para estar a la altura de los grandes festivales del país.

La edición 2026 se desarrollará del 14 al 18 de enero y contará con un escenario de gran porte, equipado con tecnología de última generación en sonido e iluminación, garantizando una experiencia única tanto para el público como para los artistas. El despliegue técnico permitirá disfrutar de cada show con una calidad visual y sonora impactante, consolidando a la Fiesta como un evento de referencia a nivel nacional.

LEER MÁS: Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: "Un orgullo para los uruguayenses"

La grilla artística de este año promete noches inolvidables, con la presencia de Luck Ra, La Joaqui, Damas Gratis y Las Pelotas, entre otros grandes nombres de la música argentina. Además, la Fiesta volverá a tener su noche especial dedicada a los más chicos, que contará con los shows de Topa y Pim Pau, en un entorno pensado para disfrutar en familia.

Desde la organización se recuerda que son los últimos días de venta de entradas y plateas a precios promocionales, con venta presencial, vía WhatsApp y online todos los días.

Dónde conseguir entradas

Los puntos de venta habilitados en Concepción del Uruguay son los siguientes:

De lunes a domingo de 10:00 a 14:00 horas: Oficina de Turismo (Galarza y Supremo Entrerriano).

De lunes a domingo de 14:00 a 20:30 horas: Predio Multieventos (Belgrano y Maipú) y Costanera Isla del Puerto (Pórtico de ingreso – Pl. baja).

Continúa también activa la venta a través de WhatsApp, de lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 16:00 horas, enviando tu mensaje al (+54) 351-3248-545.

También está habilitada la compra online a través de la web, las 24 horas, todos los días. .

Valores de las entradas

Miércoles 14 de enero: PIM PAU + TOPA

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 13/01/26): $15.000,00.

En el Predio (día del show 14/01/26): $18.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $10.000,00.

Jueves 15 de enero: LAS PELOTAS

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 14/01/26): $20.000,00.

En el Predio (día del show 15/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

Sin Plateas

Viernes 16 de enero: DAMAS GRATIS

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 15/01/26): $20.000,00.

En el Predio (día del show 16/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00.

Sábado 17 de enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 16/01/26): $20.000,00.

En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00.

Domingo 18 de enero: LUCK RA

Anticipadas Pre-venta 2 (del 06/01/26 hasta el 17/01/26): $24.000,00.

En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A1 -A3: $20.000.

