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Cindy Cats cerrará el año en diciembre después de cuatro sold out en Amerika

La banda agotó dos noches en Amerika y alcanzó cuatro sold out en el espacio donde comenzó su historia, ncon invitados como Nahuel Pennisi, Emme, Maggie Cullen, Callejero Fino, Klan y Little Boogie

28 de agosto 2026 · 15:38hs
Cindy Cats cerrará el año en diciembre después de cuatro sold out en Amerika

Cindy Cats volvió a su escenario fundacional y lo hizo a lo grande. El colectivo de multiinstrumentistas agotó las localidades de sus dos recientes presentaciones en Amerika y alcanzó así cuatro sold out en lo que va del año en el espacio donde comenzó su recorrido.

Cindy Cats volvió a su escenario fundacional y volvió a hacer historia

Con su habitual combinación de jam, virtuosismo y sorpresa, la banda reunió durante ambas noches a artistas de distintos géneros y generaciones. El rock, el folklore, el funk, el rap y la música urbana convivieron en una propuesta que volvió a tener como protagonista al encuentro entre músicos.

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Los shows comenzaron con un homenaje al rock argentino a través de una versión de “El pibe de los astilleros”, en reconocimiento al Indio Solari. A partir de allí, el escenario se convirtió en un espacio de cruces y colaboraciones.

Entre los invitados estuvieron Maggie Cullen, Klan, Nahuel Pennisi, Callejero Fino, Emme, Little Boogie y Nelson John. También hubo homenajes a figuras de la música latinoamericana, como Rubén Rada, y versiones que atravesaron distintas épocas y estilos.

Uno de los momentos destacados llegó de la mano de Nahuel Pennisi, quien compartió canciones como “El Olvidao”, “Alma de diamante” y “Seminare”. La música urbana, en tanto, tuvo uno de sus puntos más altos con el encuentro entre Klan y Callejero Fino.

La propuesta se completó con el groove de Emme, la participación de Little Boogie y un repertorio que incluyó clásicos de Cindy Cats como “Abismo”, “Desencontrados” y “Sábado”, además de guiños a artistas internacionales como Bad Bunny y Rosalía.

La banda reafirmó así una identidad construida sobre la libertad musical y la posibilidad de compartir escenario con artistas muy diferentes entre sí. Una fórmula que encuentra en el vivo su mejor expresión y que volvió a conectar con un público que agotó las dos funciones.

Después de este nuevo paso, Cindy Cats ya prepara su último show del año, previsto para el 10 de diciembre, una fecha que marcará el cierre de un 2026 de gran crecimiento para el colectivo.

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