Chicas que sueñan, hacen, sienten y merecen ser tapa de revista

Una chica de revista vuelve a presentarse en Paraná. La obra protagonizada por la actriz crespense Jessica Exner lleva dos años en cartelera recorriendo escenarios de la provincia y el país, ahora vuelve a presentarse en la capital entrerriana con una única función este domingo 26, a las 20, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.



Se trata de un unipersonal que se centra en un camarín, lugar donde se sucederán personajes como la diva antes de salir a escena, la señora de la limpieza, la asistente de la actriz, la maquilladora y cosmetóloga entre otras divertidas caracterizaciones que lleva adelante la misma actriz.



En este unipersonal la joven actriz trans encarna diversos personajes marcando su solvencia actoral y gran despliegue vocal, además la obra cuenta con la voz en off de Mercedes Haidar y fue el primer espectáculo de la compañía de teatro independiente Del Pueblo, de Crespo, estrenado en 2016 y continúa hasta la fecha desplegando humor, música y drama por pueblos y ciudades con gran aceptación del público. La dramaturgia y dirección general es de César Román Escudero.





"Después de dos años la obra fue mutando, le agregamos un personaje más. Y cada función ha sido diferente porque, algunas cosas que al público le dan risa, a la función siguiente no tiene ese mismo efecto. También al estar sola, voy aprendiendo cada vez más a trabajar conmigo misma. La obra ha crecido", dijo Exner a Escenario.





En este sentido, Escudero añadió: "Ella es muy crítica consigo misma. Pero esa autocrítica es lo que permite que el espectáculo vaya mutando. Para mí se va perfeccionando; y siempre una obra de teatro se va consolidando a medida que pasan las funciones".

Una obra hecha a medida

Una chica de revista es una obra escrita a medida. Exner y Escudero trabajan juntos desde hace más de diez años. De hecho, Exner comenzó su formación actoral recién a los 20 años de edad, en el taller de teatro de Imefaa bajo la dirección de César Román Escudero, con quien ha trabajado en una decena de obras hasta la fecha. Actualmente estudia la licenciatura en canto lírico y música popular en la Escuela de Música, Danza y Teatro Constancio Carminio de Paraná. "Siempre trabajamos juntos desde hace diez años. Imaginate que me puso de reemplazo en una obra tres días antes de la función. Soy su caballito de batalla", comentó la actriz.





Por eso Escudero pensó en ella a la hora de escribir esta obra: "Creo que está enmarcada dentro de sus posibilidades, pero también es un desafío, porque tiene una parte vocal muy importantes; hay diferentes tonadas, canciones, hay elementos en los que tiene que trabajar la voz como eje principal. La cuestión vocal es algo que le sale muy bien de manera natural, más allá de que se haya preparado y sigue estudiando, pero está bueno que lo sepa aprovechar", explicó el director.





"El hilo conductor es el espacio; la obra pasa en un camarín de una diva del momento que está por salir a escena y de repente, por un imprevisto, desaparece del camarín. Y ahí empiezan a llegar personas que ella había llamado; su maquilladora, su asistente, etcétera. Y todos los personajes están construidos con elementos, gestos o algún detalle de alguna vieja actriz argentina cómica. Por ejemplo, la señora de la limpieza es un homenaje a Niní Marshall; también hay personajes que tienen que ver con Diana Maggi, Mariana Briski, Juana Molina. La obra mezcla la idea de la diva del momento en cada época de la televisión argentina con esas mujeres que fueron invisibilizadas y que también, por qué no, podrían haber sido chicas de revista por otros motivos", manifestó Escudero.





Y vale destacar que en la parte que atañe a las canciones también homenajean a Libertad Lamarque, Edith Piaf, Estela Raval, es una interesante mezcla que propone un desafío para la actriz.





"En cada personaje voy tomando lo que puedo de cada artista para después incluir lo mío. No es la idea hacer una imitación en cada monólogo. Me lleva a mostrar diferentes facetas de mi vida, aplicar lo que he aprendido y animarme a cantar sola en un escenario. Es algo que jamás había hecho", comentó Exner, y añadió: "Estaba estudiando de forma paralela las licenciaturas en Canto Popular y canto Lírico, que son dos ramas que se distancian bastante, pero hice un parate para abocarme al teatro, a proyectos nuevos y retomar mis estudios musicales el año que viene", destacó la actriz.