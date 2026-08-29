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"Chama.me", la banda santafesina que hizo bailar a Scaloni

La banda de chamamé cantó “Contra vientos y marea”, uno de los temas de la agrupación frente a la casa del DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

29 de agosto 2026 · 15:25hs
Chama.me

"Chama.me", la banda santafesina que hizo bailar a Scaloni

El grupo santafesino "Chama.me" oriundo de Álvarez, Santa Fe, revitaliza el chamamé con una propuesta que combina las raíces del género con elementos contemporáneos. Tras haber compartido su música con Lionel Scaloni, ahora protagonizaron otro encuentro que se volvió viral junto al exboxeador Marcos “Chino” Maidana.

Chama.me nació con la intención de llevar el chamamé a las nuevas generaciones sin perder la esencia del género más representativo del Litoral argentino. El grupo, oriundo de Álvarez, Santa Fe, atraviesa una etapa de crecimiento y ya tiene confirmada su presencia en dos de los grandes festivales del país: Cosquín y Jesús María.

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La historia del grupo está marcada por su participación en distintos festivales y escenarios del país. Según contaron Abel y Román Villarreal, en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) en sus primeros años recorrieron más de 14 provincias y participaron de encuentros como los festivales de Federal, Diamante y Cosquín.

“Esto de la competencia entre comisiones nosotros lo tomábamos como una forma de encontrarnos, de ver en qué medida nos gusta, de hacernos ese tipo de cuestionamientos”, explicó al recordar aquellas primeras experiencias.

Señalaron que los resultados obtenidos en esos escenarios también funcionaron como una forma de medir hasta dónde podía llegar la propuesta del grupo. En ese recorrido, recordó especialmente las participaciones en festivales donde tuvieron jurados de reconocida trayectoria dentro de la música popular.

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Un chamamé que busca evolucionar

El grupo sostiene una mirada particular sobre la evolución del género. La propuesta incorpora instrumentos y elementos vinculados con la música popular contemporánea, algo que en sus comienzos generó críticas entre algunos sectores más tradicionales.

“En algunos tiempos no tan lejanos fuimos criticados, pero no solamente nuestro grupo, sino por el bajo eléctrico, la batería y todas estas cuestiones que son del ámbito popular tradicional”, explicaron.

Sin embargo, consideró que con el paso del tiempo esa mirada fue cambiando y que actualmente existe una mayor aceptación hacia las distintas formas de interpretar el chamamé.

“Hoy la gente ya lo está aceptando, asimilando, de que no solamente el chamamé, sino que todos los géneros pueden tener su evolución ”, sostuvieron.

La identidad de Chama.me también está atravesada por un hecho histórico para el género: la declaración del chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, el 16 de diciembre de 2020. Ese mismo año comenzó una nueva etapa para la agrupación, que buscó darle un nuevo color a la música litoraleña sin abandonar sus raíces.

El encuentro con Lionel Scaloni

Uno de los momentos que mayor repercusión tuvo para la agrupación fue el encuentro con Lionel Scaloni en Pujato, Santa Fe. Abel Bizarreal recordó que todo surgió durante una visita familiar al lugar donde se encontraba el padre del entrenador de la Selección argentina.

“Llegamos para que nos firme las camisetas y una bandera. De repente sacamos los instrumentos, le alcancé una guitarra y tuvimos la oportunidad de acercarnos a él”, relataron.

En ese momento le contaron a Scaloni que eran un grupo de chamamé. La respuesta del entrenador argentino fue inmediata: “Qué bueno. Pero no me tocaron nada”. Pero el encuentro no terminó allí. Según recordó Abel, Scaloni les planteó que todavía no los había escuchado tocar y, ante esa invitación, interpretaron “Contra vientos y marea”, uno de los temas de la agrupación.

Ahora, la agrupación sumó otro nombre reconocido a su historia: Marcos “Chino” Maidana. El encuentro con el excampeón mundial de boxeo también quedó registrado y forma parte de la creciente difusión que está teniendo la propuesta de Chama.me.

Una nueva etapa y grandes escenarios

Actualmente, la agrupación atraviesa una renovación de integrantes, aunque mantiene a sus fundadores: Román Villarreal, Walter Villarreal, Marcos Suleán y Abel Villarreal. También se sumaron Andrés Cáceres, Santiago Roldán y otros músicos que comienzan a formar parte del staff.

La intención, explicaron es llegar preparados a una agenda que promete ser intensa, con presentaciones ya confirmadas en Jesús María y Cosquín, además de otras fechas que se encuentran en proceso de confirmación.

La planificación de las presentaciones también requiere una organización especial por las distancias entre las distintas localidades. Por eso, el grupo busca concentrar algunas fechas para poder permanecer durante un fin de semana en una misma zona y evitar traslados excesivos.

Con una propuesta que combina tradición y renovación, Chama.me continúa llevando el chamamé a nuevos públicos. Su recorrido por escenarios de todo el país, el encuentro con figuras como Scaloni y Maidana y la llegada a festivales como Cosquín y Jesús María muestran el crecimiento de una agrupación que busca que la música del Litoral siga encontrando nuevas formas de llegar a las generaciones actuales.

“Cada nota que tocamos es un homenaje a la tierra, a la naturaleza y a los ancestros que nos enseñaron que la música es el lenguaje del alma”, resume la identidad de Chama.me.

chamamé Scaloni Santa Fe
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