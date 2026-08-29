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General Galarza: con inversiones que superan los $2.900 millones, dos empresas más adhirieron al RINI

En la localidad de General Galarza, y con inversiones que superan los $2.900 millones, dos empresas más adhirieron al RINI: Cremigal SRL y Cener.

29 de agosto 2026 · 16:39hs
Con inversiones que superan los $2.900 millones

Con inversiones que superan los $2.900 millones, dos empresas más adhirieron al RINI en General Galarza. 

El gobernador Rogelio Frigerio entregó las resoluciones de adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) a la empresa Cremigal SRL y al Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica (Cener) de la firma Recup SA.

Con una inversión que supera los $2.906 millones, estas iniciativas conllevan el crecimiento económico local, la sostenibilidad ambiental y la mejora de los servicios de salud especializados.

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Declaraciones desde General Galarza

Con la entrega de las resoluciones a las empresas Cremigal SRL y Recup SA. que hizo el mandatario en General Galarza, ya son más de 165 los proyectos aprobados para la adhesión al RINI. Acompañaron mandatario, el intendente de General Galarza, Fabián Ricardo Menescardi; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el secretario de Industria de la provincia, Catriel Tonutti; los referentes de la firma Cremigal, Celeste Valenti e Ignacio Valenti, y el director médico de Cener, Santiago Sanfilippo.

Durante su vista a la firma Cremigal, el gobernador dijo que “es un orgullo para todos los entrerrianos una empresa que sigue creciendo, apostando e invirtiendo. Es un verdadero placer darles una mano con lo que podamos. Hoy con el RINI, pero siempre estando al lado de los que generan riqueza y empleo de calidad en nuestra provincia”.

En tanto, en el centro médico, Frigerio definió la entrega de la resolución de adhesión al RINI como un “momento muy importante” y agradeció a los propietarios “por apostar por nuestra provincia, por seguir creciendo y, para mí lo más importante, generar empleo de calidad. Además, acá hay un compromiso de incorporar 60 personas más en los próximos cinco años. Éste es el camino. Un Estado que esté impulsando la generación de riqueza y de trabajo en el sector privado”.

A su turno, el referente de Cremigal, Ignacio Valenti, aseguró que para la firma es “muy importante que nos acompañen. Nos dan ganas de seguir creciendo, invirtiendo y apostando al país y la provincia”.

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Detalló luego que “son varios proyectos y tenemos proyectos nuevos. Los del RINI fueron los que se hicieron el año pasado: de ampliación de capacidad en yogur, de línea de leche de sachet y también panelía. Pero también hay proyectos para el año que viene con una planta de spray nueva y otros diferentes tipos de proyectos. Seguimos apostando y generando puestos de trabajo, que es lo más importante”, remarcó tras precisar que “mes a mes se incorpora gente. El próximo mes se incorporan 10 personas más, y a medida que van apareciendo inversiones nuevas, se va incorporando más gente”.

En ese sentido, el secretario de Industria, Catriel Tonutti, especificó que “son más de 165 proyectos los que hoy se han adherido al RINI en la provincia, más de 400.000 millones de pesos comprometidos, y hoy Cremigal, una empresa líder con ya varios proyectos de crecimiento por delante es un orgullo y estamos para acompañarla. Siempre entendemos que el Estado tiene que ser un aliado de quien produce”, remarcó.

Detalles de las nuevas empresas en el RINI

La láctea entrerriana Cremigal SRL. invertirá $2.801.545.945 para duplicar su producción de leche UAT a 240.000 litros diarios en General Galarza. Este salto tecnológico incorpora envasadoras estériles de origen europeo para competir estratégicamente contra el tetrabrik mediante sachets de conservación prolongada.

La expansión se complementa con un hito sustentable al instalar 1.000 paneles solares para cubrir el 8,66 por ciento de su consumo eléctrico anual.

En tanto, Cener de Recup P SA invertirá $105.988.609 para incorporar un equipamiento de última generación en Estimulación Magnética Transcraneal. La incorporación de esta tecnología permitirá optimizar el diagnóstico, estudio y tratamiento de diversas afecciones neurológicas, trastornos psiquiátricos, adicciones y rehabilitaciones complejas en la región.

Otros temas

Durante su recorrida, el gobernador también visitó las obras que se realizan en la calle Hernandarias y que están pronto a concluirse. “La obra más importante de Galarza y la verdad que para nosotros es un orgullo también poder haber financiado esta obra, acompañado esta inversión que creo que para todo el pueblo es muy relevante”, destacó. También, estuvo en la Obra de Sistematización de Desagües Pluviales, que lleva más del 60% de ejecución y prevé una inversión de $7.855.101.062.

General Galarza inversiones Empresas RINI
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