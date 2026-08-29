San Benito celebra la 22ª Fiesta del Inmigrante con música, danzas y tradiciones

La actividad corresponde a la 22ª edición de la Fiesta del Inmigrante y es organizada por la Comisión del Inmigrante de San Benito.

La celebración de la Fiesta del Inmigrante será el sábado 5 de septiembre desde las 18 en el Parque Vieytes de la ciudad de San Benito . Habrá espectáculos de música y danzas de distintas colectividades, servicio de cantina y un sorteo. La entrada será un alimento no perecedero, que será destinado a la Fundación Arco Iris.

San Benito se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta del Inmigrante , una celebración que reunirá música, danzas y expresiones culturales de diferentes colectividades. La propuesta tendrá lugar el sábado 5 de septiembre, desde las 18, en el Parque Vieytes de la localidad.

La actividad corresponde a la 22ª edición de la Fiesta del Inmigrante y es organizada por la Comisión del Inmigrante de San Benito. La jornada propone un recorrido por diferentes tradiciones culturales a través de la participación de ballets, academias y agrupaciones artísticas.

Entre los números previstos se encuentra el Taller de Danzas Arte Folclórico del Club Universitario, el Ballet Inmigrantes de San Benito, el Ballet Don Atahualpa de Santa Fe, Teckoaihjú Danzas Paraguayas, Raíces Nuestras de Oro Verde y la Asociación Vasca Urrundik.

También serán parte de la propuesta la Academia Pasión Gitana, dirigida por la profesora Valentina Hillairet; Maru Bellydance, con una presentación de danzas árabes; el Ballet 4 Horizontes de la Casa de Italia Paraná; el Ballet Agitando Pañuelos de Paraná y el Grupo Agalmará.

La música también tendrá su espacio con la interpretación del Himno Nacional Argentino y otros géneros musicales a cargo de Ludmila Becerra Denis.

Baile familiar y música en vivo

La celebración continuará con un espacio destinado al encuentro y el baile familiar. En ese marco se presentará Estilo Vargas, mientras que el cierre artístico estará a cargo de Trasnochados Folk.

De esta manera, la Fiesta del Inmigrante volverá a reunir en un mismo escenario distintas expresiones culturales, con una propuesta pensada para disfrutar en familia y celebrar la diversidad de tradiciones que forman parte de la identidad de la región.

Entrada solidaria

Uno de los aspectos destacados de la jornada será el carácter solidario de la convocatoria. Para ingresar, se solicitará un alimento no perecedero, que será destinado en beneficio de la Fundación Arco Iris.

Además, habrá servicio de cantina y se realizará el sorteo de un bono contribución durante la jornada.

La organización recomendó a quienes asistan llevar sus propios sillones para disfrutar de los espectáculos al aire libre.

La actividad cuenta con el aval de UCER y CAC y busca convertirse, una vez más, en un espacio de encuentro para las familias y las diferentes comunidades que mantienen vivas sus raíces y tradiciones.