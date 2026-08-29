El presidente Javier Milei felicitó a Las Leonas, en su cuenta de X, por la obtención de la tercera Copa del Mundo tras superar a Países Bajos.

Javier Milei felicitó a Las Leonas por la tercera Copa del Mundo.

El presidente Javier Milei felicitó este sábado a la selección argentina femenina de hockey sobre césped, más conocida como Las Leonas, por la obtención del Mundial en la gran final ante Países Bajos.

“VAMOS LEONAS CARAJO...!!!”, manifestó Milei en su cuenta personal de la red social X para festejar la agónica victoria del conjunto dirigido por Fernanda Ferrara.

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En tanto que el tuit fue reposteado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En el mismo sentido, se expresó la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien celebró: “Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!”.

La gran figura fue la arquera Cristina Cosentino, quien brilló al tapar tres penales australianos en la definición. En los 60 minutos, Países Bajos se había puesto en ventaja a través de Yibbi Jansen, mientras que Las Leonas habían igualado en el último cuarto gracias al gol de María José Granatto.

Sofía Cairo anotara el gol que le dio su tercer título en un Mundial a Las Leonas, luego de las consagraciones conseguidas en Perth 2002 y en Rosario 2010.