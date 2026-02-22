Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

La edición 2026 de la Fiesta Nacional del Carnaval del País transitó este sábado su anteúltima jornada con casi 20 mil personas en el Corsódromo de Gualeguaychú

La edición 2026 del Carnaval del País transitó este sábado su anteúltima jornada con casi 20 mil personas en el Corsódromo de Gualeguaychú. Fue la décima de las once noches previstas y volvió a confirmar la convocatoria del espectáculo a cielo abierto más importante del verano argentino.

La apertura estuvo a cargo de Ara Yeví, del Club Tiro Federal, con la propuesta “La resistencia”. Luego desfiló Marí Marí, del Club Central Entrerriano, que presenta “Genios”. En tercer lugar pasó O’ Bahía, del Club Pescadores, con “El pescador, el genio y las mil y unas noches”. El cierre correspondió a Papelitos, del Club Juventud Unida, que este año compite con el tema “Vivos”.

La noche incluyó el desfile de la nueva Reina del Carnaval, Mary Ann Morrison, representante de Marí Marí, coronada el viernes en una celebración especial. Su paso por la pasarela marcó uno de los momentos destacados de la jornada.

La transmisión oficial se realizó a través del canal de YouTube “Carnaval del País”. Entre las presencias invitadas se encontraron el periodista Mario Massaccesi y el chef Donato de Santis, quien participó desde la carroza de músicos de Papelitos. También cubrieron la décima noche medios como Vorterix, Luzu TV y Crónica, junto a periodistas locales, nacionales e internacionales.

Tras el desfile de la última comparsa, el público se trasladó al sector del After Billboard de Carnaval, donde se presentó en vivo “El Negro Tecla”.

La última noche

El cierre de la edición 2026 tendrá lugar el sábado 28 de marzo. Las entradas y ubicaciones se pueden adquirir a través de Allaccess.com.ar o en la boletería del Corsódromo, abierta de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, y los sábados de 9 hasta el cierre, en horario corrido.

Para la última jornada, los residentes del departamento Gualeguaychú cuentan con un beneficio exclusivo: entrada general a $20.000. Para no residentes, el valor es de $35.000. El beneficio para residentes se aplica únicamente en compra presencial, con DNI, los viernes y sábados.