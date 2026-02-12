El Carnaval del País prepara su fin de semana más convocante

El Carnaval del País se prepara para uno de los momentos centrales del verano. El Corsódromo de Gualeguaychú abrirá sus puertas para tres noches consecutivas

El Carnaval del País se prepara para uno de los momentos centrales del verano. El sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, el Corsódromo de Gualeguaychú abrirá sus puertas para tres noches consecutivas de desfile, competencia y música en vivo, con inicio a las 21.30.

Papelitos, Marí Marí, O’Bahía y Ará Yeví volverán a recorrer la pasarela con sus propuestas 2026. Coreografías, carrozas de gran porte, vestuarios y bandas en vivo forman parte de una competencia que busca los mejores puntajes del jurado para definir quién alzará la copa en esta edición.

Fin de semana XXL en el Corsódromo con comparsas y show en vivo

El sábado 14 la programación suma una novedad. Tras el desfile, el predio continuará con el After Billboard de Carnaval. La propuesta incluye el show en vivo de Los Totora y se desarrollará frente a la Casa Rosada. Habrá cantina abierta y venta de espuma. El acceso no tendrá costo adicional para quienes hayan asistido al Carnaval esa noche.

Precios y beneficios

La Comisión Directiva mantiene valores diferenciados para residentes del departamento Gualeguaychú.

Para el sábado 14 y domingo 15, la entrada general para residentes cuesta $30.000. El lunes 16, el valor será de $20.000. Ese mismo día, quienes opten por ubicaciones VIP podrán acceder a un descuento de 15 mil pesos por ubicación, con la compra del espacio para cuatro personas.

Para no residentes, el valor general durante todo el fin de semana XXL será de $40.000.

Las entradas para residentes se venden únicamente de forma presencial en las boleterías del Corsódromo, con DNI para acreditar domicilio en el departamento. La atención será el viernes de 9 a 13 y de 17 a 21; el sábado desde las 10. El ingreso se realizará por una puerta determinada y con DNI obligatorio.

La venta general de entradas y ubicaciones continúa en boleterías de martes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, y sábado, domingo y lunes de 9 hasta el cierre del espectáculo. También se pueden adquirir en www.allaccess.com.ar.

Desde la organización recomiendan llegar con anticipación para facilitar el ingreso y disfrutar de la previa en el predio. El fin de semana largo marcará un tramo decisivo del Carnaval del País 2026, con tres jornadas consecutivas que combinan competencia, música y encuentro en el Corsódromo.