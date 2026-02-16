Uno Entre Rios | Ovación | Leandro Paredes

Leandro Paredes, lesionado, es duda para el clásico ante Racing

El campeón del mundo arrastra una molestia en uno de sus tobillos desde fines de 2025 y por primera vez en el año debió pedir el cambio.

16 de febrero 2026 · 16:51hs
Leandro Paredes

Leandro Paredes, lesionado, es duda para el clásico ante Racing.

En Boca quedó preocupación por el mal rendimiento del equipo en el empate ante Platense y, además, por la imagen de Leandro Paredes retirándose del campo de juego con hielo en su tobillo derecho. El capitán reconoció que venía jugando con un dolor que se agudizó y no le permitió terminar el partido; por eso, su presencia ante Racing está en duda.

Sin especificar el origen de la dolencia, tras la igualidad ante el Calamar, el campeón del mundo admitió: "Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tatando de dar el máximo siempre".

boca presento su nueva camiseta alternativa

Boca presentó su nueva camiseta alternativa

Marcos Acuña se pierde el debut de River por Copa Argentina.

Marcos Acuña se pierde el debut de River por Copa Argentina

Leandro Paredes, lesionado, es duda para el clásico ante Racing

Leandro Paredes 1
Leandro Paredes, lesionado, es duda para el clásico ante Racing.

Leandro Paredes, lesionado, es duda para el clásico ante Racing.

Lo cierto es que Paredes arrastra este esguince en su tobillo derecho desde fines del año pasado y la lesión le genera cada vez más dolor. Hasta ahora le permitió estar siempre, pero las imágenes de anoche fueron elocuentes. "No puedo pisar", les había dicho a sus compañeros cuando le dejó su lugar a Milton Delgado, a los 40 minutos del segundo tiempo.

LEER MÁS: Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Será momento de hacer una evaluación del estado físico del jugador más importante del Boca actual. Sin el desequilibrio de Exequiel Zeballos, todo el juego recae en la espalda de su capitán. Por eso, entre el futbolista y el cuerpo técnico de Claudio Úbeda deberán definir si lo hacen descansar ante una parada brava como será Racing el viernes o si lo sostienen en el 11, aún a riesgo de que la lesión se agrave y deba perderse varios partidos.

LEER MÁS: Boca igualó ante Platense y se fue silbado de La Bombonera

Titular, referente, figura y capitán, Paredes no tiene reemplazo. Su rol en el equipo no lo puede cumplir nadie, pero en caso de no estar el viernes ante Racing, su lugar en la cancha podría ser para Delgado. El pibe es un '5' nato que, a pesar de haber perdido su puesto de manera discutible, siempre que entró, cumplió. Un mediocampo con él, Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón o Tomás Belmonte podría ser una posibilidad.

Leandro Paredes Racing Boca Platense
Noticias relacionadas
Juventud Unida estuvo cerca del ascenso.

Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Boca empata de local con Platense.

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Gimnasia fue local ante Estudiantes.

Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en otro apasionante clásico de La Plata

Patronato juega en Tucumán.

Patronato sumaba un punto en Tucumán, pero el juego se suspendió por un corte de luz

Ver comentarios

Lo último

CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

Los Therian ¡También se vacunan!, la particular campaña de Neuquén

"Los Therian ¡También se vacunan!", la particular campaña de Neuquén

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Ultimo Momento
CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

Los Therian ¡También se vacunan!, la particular campaña de Neuquén

"Los Therian ¡También se vacunan!", la particular campaña de Neuquén

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Tras el anuncio de la CGT, también habrá paro total de los medios de transporte de pasajeros en el país

Daniel Scioli negó que la reforma laboral quite derechos

Daniel Scioli negó que la reforma laboral quite derechos

La CGT convocó a un paro general sin movilización

La CGT convocó a un paro general sin movilización

Policiales
Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

Autovía Artigas: una familia terminó con heridas luego de un accidente

Autovía Artigas: una familia terminó con heridas luego de un accidente

Paraná: tres personas resultaron heridas tras la caída de un ascensor

Paraná: tres personas resultaron heridas tras la caída de un ascensor

Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

Ovación
Leandro Paredes, lesionado, es duda para el clásico ante Racing

Leandro Paredes, lesionado, es duda para el clásico ante Racing

Marcos Acuña se pierde el debut de River por Copa Argentina

Marcos Acuña se pierde el debut de River por Copa Argentina

Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en otro apasionante clásico de La Plata

Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en otro apasionante clásico de La Plata

La provincia
CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

Fiesta de la Artesanía en Colón: el Patio de Tallistas es uno de los grandes atractivos

Fiesta de la Artesanía en Colón: el Patio de Tallistas es uno de los grandes atractivos

La CGT acelera definiciones para convocar a un paro nacional contra la reforma laboral

La CGT acelera definiciones para convocar a un paro nacional contra la reforma laboral

Convocan a marchar por justicia para Vanesa López en Gualeguay

Convocan a marchar por justicia para Vanesa López en Gualeguay

Dejanos tu comentario