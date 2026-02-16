El campeón del mundo arrastra una molestia en uno de sus tobillos desde fines de 2025 y por primera vez en el año debió pedir el cambio.

En Boca quedó preocupación por el mal rendimiento del equipo en el empate ante Platense y, además, por la imagen de Leandro Paredes retirándose del campo de juego con hielo en su tobillo derecho. El capitán reconoció que venía jugando con un dolor que se agudizó y no le permitió terminar el partido; por eso, su presencia ante Racing está en duda.

Sin especificar el origen de la dolencia, tras la igualidad ante el Calamar, el campeón del mundo admitió: " Vengo arrastrando una molestia , es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible . A veces mejor, a veces peor, pero tatando de dar el máximo siempre".

Leandro Paredes, lesionado, es duda para el clásico ante Racing

Leandro Paredes 1 Leandro Paredes, lesionado, es duda para el clásico ante Racing.

Lo cierto es que Paredes arrastra este esguince en su tobillo derecho desde fines del año pasado y la lesión le genera cada vez más dolor. Hasta ahora le permitió estar siempre, pero las imágenes de anoche fueron elocuentes. "No puedo pisar", les había dicho a sus compañeros cuando le dejó su lugar a Milton Delgado, a los 40 minutos del segundo tiempo.

Será momento de hacer una evaluación del estado físico del jugador más importante del Boca actual. Sin el desequilibrio de Exequiel Zeballos, todo el juego recae en la espalda de su capitán. Por eso, entre el futbolista y el cuerpo técnico de Claudio Úbeda deberán definir si lo hacen descansar ante una parada brava como será Racing el viernes o si lo sostienen en el 11, aún a riesgo de que la lesión se agrave y deba perderse varios partidos.

Titular, referente, figura y capitán, Paredes no tiene reemplazo. Su rol en el equipo no lo puede cumplir nadie, pero en caso de no estar el viernes ante Racing, su lugar en la cancha podría ser para Delgado. El pibe es un '5' nato que, a pesar de haber perdido su puesto de manera discutible, siempre que entró, cumplió. Un mediocampo con él, Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón o Tomás Belmonte podría ser una posibilidad.