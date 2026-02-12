Comenzó el armado del corsódromo para los Carnavales 2026 en Paraná

Paraná vivirá los Carnavales 2026 del viernes 13 al lunes 16 de febrero en calle Salvador Maciá, entre General Gervasio Artigas y Coronel Uzin

Paraná vivirá los Carnavales 2026 del viernes 13 al lunes 16 de febrero en calle Salvador Maciá, entre General Gervasio Artigas y Coronel Uzin. La organización está a cargo de la Municipalidad de Paraná junto a la Red de Artistas del Carnaval Paranaense (RACP).

En los últimos días comenzó el montaje del corsódromo sobre el predio donde se desarrollarán las cuatro jornadas. Las estructuras ya se levantan en la traza y marcan el inicio de la cuenta regresiva para una de las celebraciones más convocantes de la ciudad.

El Desfile de Competencia se realizará viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero. El predio abrirá a las 20 y el desfile comenzará a las 21. El lunes 16, desde las 19, tendrá lugar la Noche de Coronación. Antes, de 20 a 21, se presentará Tracatá, el Carnaval de las Infancias.

En pista participarán las comparsas Samba Oeste Litoral, Colibrí, Emperatriz e Iporá (Categoría A); Fantasía y Alma Verde (Categoría B); las baterías Do Samba Ibicuy, Imperial y Puro Swing; y los conjuntos carnavalescos Merlín, Ritmos Libres y El Regreso de los Colombianos.

La entrada general costará 5.000 pesos. Los menores de 10 años ingresarán sin cargo. Las entradas se venderán en las boleterías ubicadas en las intersecciones de General Gervasio Artigas y Coronel Uzin y también se habilitará el cobro electrónico.

El evento contará con Patio Gastronómico coordinado por las agrupaciones carnavaleras. No se permitirá el ingreso con objetos de vidrio o punzantes.